CDE: alerta por posible nueva crecida del río Paraná en la zona inundada

El nivel del río Paraná se situaba este martes en 116,86 metros sobre el nivel del mar en la estación hidrométrica del Puente de la Amistad, según el boletín hidrológico de Itaipú. Esta altura mantiene inundadas más de cien viviendas en los barrios San Rafael y San Agustín.

La semana pasada, el cauce del río Paraná llegó a 121,24 metros sobre el nivel del mar. En comparación con la medición de este martes, el descenso acumulado es de 4,38 metros. Sin embargo, de acuerdo con los pronósticos, en los próximos días volverían las lluvias de intensidad moderada a fuerte en las áreas de influencia de Itaipú.

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Asimismo, se anuncian altas probabilidades de precipitaciones en las cuencas situadas aguas arriba de Itaipú y en la del río Iguazú, en Brasil, que podrían contribuir a un nuevo aumento del nivel del Paraná.

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Las precipitaciones continuarían hasta el fin de semana, por lo que existe la posibilidad de una nueva crecida del río. Ante esta situación, las autoridades instan a la población a mantener la prudencia y consultar los datos oficiales que la entidad pone a disposición a través del boletín hidrológico, publicado en su sitio web.

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Durante el fin de semana, los elevados caudales descargados por las centrales hidroeléctricas de Porto Primavera y Rosana, en Brasil, así como los aportes de agua de los ríos Ivaí y Piquiri, en territorio brasileño, incidieron en la continuidad de la descarga de agua por el vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), que mantiene sus compuertas abiertas.

La apertura de las compuertas de la binacional, por sí sola, no agrava la situación de las inundaciones en las comunidades. La operación de las canaletas del vertedero sigue procedimientos técnicos que determinan qué estructuras deben utilizarse de acuerdo con el caudal que se necesita evacuar, lo que garantiza una operación segura y controlada.

La asistencia a los damnificados de la riada continúa en Ciudad del Este

Representantes de diversas instituciones continúan con las tareas de asistencia a los pobladores de los barrios San Rafael y San Agustín, de Ciudad del Este.

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Unas 230 familias ya fueron trasladadas a lugares seguros con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), voluntarios, operarios municipales y habitantes de la comunidad. La recomendación es que las familias aún no retornen a sus casas, pues el agua volvería a salir.