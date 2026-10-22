Ciudad del Este tendrá jornadas cálidas con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

De acuerdo con el reporte actualizado, la temperatura máxima prevista para hoy será de 25 °C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 19 °C. Se esperan vientos moderados del noreste y condiciones inestables a lo largo de la jornada.

Para el viernes, se prevé un ambiente igualmente cálido y mayormente nublado, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, con vientos moderados del noreste.

En tanto, para el sábado, la previsión indica temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 26 °C. Persistirá el cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y luego cambiarán al sector sur.

Situación de zonas ribereñas

Luego de varios días de descenso del nivel del río Paraná, se espera que el cauce vuelva a experimentar un repunte en los próximos días, debido a las lluvias pronosticadas para la región.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy