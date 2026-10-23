Brasil: incautaciones de marihuana en la frontera crecen un 228 % en diez años

En 2016, el volumen incautado alcanzó las 7,7 toneladas. Una década después, la cifra llegó a 25,4 toneladas, lo que representa un incremento de 17,7 toneladas y un crecimiento del 228 % en el período analizado.

El resultado de 2026 también superó el total de 24,2 toneladas decomisadas durante todo 2025. La diferencia es de aproximadamente 1,2 toneladas, equivalente a un aumento del 5 %, pese a que todavía restan poco más de dos meses para finalizar el año y ya constituye un récord histórico para la unidad.

Refuerzo de los operativos

El comandante de la Policía Militar, Elieu Gonçalves atribuye el incremento de las incautaciones al fortalecimiento de los trabajos de inteligencia, la planificación de los operativos y las inversiones en tecnología, equipamiento e infraestructura.

Según Gonçalves, estas medidas permiten identificar las rutas utilizadas para el transporte de drogas y a mejorar la capacidad de los agentes para interceptar cargamentos de estupefacientes en la zona fronteriza.

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Foz de Yguazú, punto estratégico en la frontera

La ubicación geográfica de Foz de Yguazú, en la frontera con Paraguay, convierte a la región en un punto estratégico para las acciones de prevención y combate al narcotráfico.

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Las cifras corresponden únicamente a los procedimientos realizados por la Policía Militar. Otras instituciones, como la Policía Civil, la Policía Federal, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) y distintas fuerzas de seguridad municipales y federales, también registran sus propias incautaciones.

De acuerdo con datos divulgados por la Policía Civil de Paraná, con base en información del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las fuerzas de seguridad incautaron 555 toneladas de marihuana en todo el estado durante 2025.