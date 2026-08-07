Hallan más de 1.700 kilos de marihuana en precario depósito a orillas del lago de Itaipú

La intervención fue realizada bajo la dirección del agente fiscal de turno, Luis Fernando Escobar Boisville, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico n.° 1 de Alto Paraná.

Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron una construcción de material conclusa inconclusa, sin cercado perimetral. En el interior hallaron varios fardos envueltos en polietileno que contenían marihuana prensada, además de otras evidencias relacionadas con el acopio de la droga.

El subcomisario Manuel Ayala, del Departamento Antinarcóticos, explicó que, al momento del ingreso, los presuntos responsables ya habían abandonado el lugar y que se habrían internado a una zona boscosa.

Debido a las condiciones climáticas registradas durante la noche y a la peligrosidad de la zona, el fiscal dispuso el traslado inmediato de toda la carga hasta la Base Regional N.º 10 para su resguardo.

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Según Ayala, entre la droga incautada se encontraba marihuana prensada y marihuana envasada al vacío, considerada una variedad premium por su mayor concentración de THC. El valor estimado del cargamento representa un perjuicio de aproximadamente G. 500 millones para la estructura criminal.

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Puerto Indio, una zona estratégica para las estructuras criminales

El distrito de Mbaracayú, situado al noreste de Alto Paraná, es considerado uno de los principales corredores utilizados por organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando en el departamento de Alto Paraná, principalmente por su ubicación sobre la ribera del lago de Itaipú y su cercanía con el municipio brasileño de Santa Helena.

En ambos lados de la frontera, pero principalmente en el lado brasileño, son frecuentes las incautaciones de marihuana y cigarrillos de fabricación paraguaya que intentan ser ingresados de forma clandestina al Brasil. De hecho, el pasado miércoles, durante un operativo interinstitucional en la margen brasileña, las autoridades decomisaron dos embarcaciones utilizadas para el tráfico ilícito y se incautaron de 672 kilogramos de marihuana.