Incautan tocadiscos cargado con marihuana premium

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el soporte clave de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y el can detector de drogas Argos, logró desbaratar un envío internacional de sustancias ilícitas.

Un tocadiscos llegó recientemente a Asunción procedente de Miami, pero en su interior el único ritmo musical que sonó fue el del delito frustrado.

Durante los controles de rutina en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, la pericia del can detector alertó sobre una encomienda sospechosa.

Al inspeccionar minuciosamente el tocadiscos, los intervinientes descubrieron 1,08 kg de marihuana “premium”, meticulosamente oculta en paquetes de cera y caracterizada por una altísima concentración de THC.

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De acuerdo con las estimaciones de inteligencia, la carga tenía como escala final el mercado brasileño, donde su valor comercial se dispararía hasta alcanzar los US$ 14.000.

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El tocadiscos quedó sin música y la droga, fuera de circulación, asestando un nuevo golpe a las redes de tráfico internacional que utilizan la vía aérea para el contrabando de estupefacientes selectos.

Antecedentes y modus operandi

Este no es un hecho aislado, sino que expone una ruta de tráfico de drogas sintéticas y de alta gama que utiliza los controles aeroportuarios del país como puente.

Con este procedimiento, la Senad consolida un preocupante registro: en los últimos tres años, las incautaciones de marihuana “premium” en los controles aeroportuarios del país ya superan las 1,1 toneladas.

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Este tipo de cannabis, caracterizado por sus altos niveles de THC y métodos de ocultamiento sofisticados (como dobles fondos en electrodomésticos, encomiendas postales y productos de uso cotidiano), suele apuntar a mercados internacionales exclusivos donde su cotización se multiplica exponencialmente en comparación con el narcotráfico tradicional.