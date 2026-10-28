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ABC en el Este
28 de octubre de 2026 - 06:57

Así estará el tiempo en Ciudad del Este en los próximos días

La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este miércoles.
La Dirección de Meteorología prevé lluvias dispersas para este miércoles. Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología prevé jornadas frescas a cálidas, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas durante los próximos días en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Para este jueves se anuncia la posibilidad de tormentas eléctricas ocasionales, mientras que el viernes las condiciones climáticas tenderían a mejorar.

De acuerdo con el pronóstico actualizado este miércoles, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, vientos variables y precipitaciones dispersas. La temperatura oscilará entre los 18 °C de mínima y los 26 °C de máxima.

Para el jueves se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables que posteriormente rotarán al sector sur. También se prevén lluvias dispersas, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima se mantendría en 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 24 °C.

En tanto, para el viernes se pronostica una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C. El cielo estará nublado durante las primeras horas y luego parcialmente nublado, con vientos del sur. Aunque inicialmente podrían registrarse lluvias dispersas, las condiciones tenderían a mejorar a lo largo de la jornada.

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