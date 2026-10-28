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ABC en el Este
28 de octubre de 2026 - 11:37

Bioquímicos de Alto Paraná marchan por la ruta PY07 en Ciudad del Este

Grupo de mujeres en camisetas a rayas rojas y blancas sosteniéndose de carteles, una con bata blanca, en contexto urbano.
En Ciudad del Este, los bioquímicos en huelga marcharon por la ruta PY 07. Tereza Fretes Alonso

Los trabajadores bioquímicos de diferentes servicios públicos de los hospitales de Alto Paraná, en el tercer día de la huelga nacional, marcharon por la ruta PY07.

Por ABC Color

Los profesionales que prestan servicios en los hospitales públicos de todo el país están en huelga desde el lunes pasado. En Alto Paraná, los trabajadores adheridos a la medida de fuerza se concentran en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde este miércoles marcharon y ocuparon parcialmente la ruta PY07.

Los huelguistas exigen un aumento salarial, el nombramiento de los contratados, mejores condiciones laborales mediante la provisión de insumos y reactivos, así como la contratación de más personal para garantizar una mejor cobertura de los servicios, entre otras reivindicaciones.

Los bioquímicos repudiaron las precarias condiciones que deben enfrentar para cumplir sus labores diarias. Reiteraron sus denuncias sobre la frecuente falta de insumos y reactivos en los centros asistenciales, así como la escasez de profesionales.

En el caso de Alto Paraná, solamente se cuenta con cuatro bacteriólogos para todo el departamento, todos ellos asignados al Hospital Regional de Ciudad del Este.

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El Hospital Distrital de Hernandarias, pese a contar con un servicio de terapia intensiva, no dispone de bacteriólogo, por lo que todas las muestras deben ser derivadas al Hospital Regional de Ciudad del Este para su procesamiento. Esta situación genera demoras en la obtención de resultados para pacientes en estado crítico.

Asimismo, los trabajadores reclaman la contratación de más personal para que todos los laboratorios puedan funcionar las 24 horas y se puedan descentralizar los servicios.

Podrían recurrir a otra medida de fuerza

Veinte bioquímicos con batas blancas protestan en plaza, sosteniendo carteles y una pancarta enrollada en el suelo.
Un grupo de bioquímicos se manifiesta en Ciudad del Este exigiendo mejoras laborales.

Natalia Zarza, vocera del Sindicato de Unión de Bioquímicos del Paraguay, manifestó que durante estos tres días de huelga no recibieron ninguna respuesta de las autoridades, por lo que convocarán a una nueva asamblea extraordinaria. Anunció que la próxima medida de fuerza sería más prolongada.

Actualmente, los análisis están suspendidos debido a la huelga. Solo se realizan estudios en casos de urgencia y a pacientes internados, mediante la atención de los bioquímicos de guardia.

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