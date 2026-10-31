La OSN conquistó al público esteño en su primera presentación en Alto Paraná

Bajo la dirección de la maestra María de la Paz “Pacita” Díez Pérez, los músicos ofrecieron un repertorio que recibió una cálida respuesta del público.

Uno de los principales atractivos de la noche fue la participación de Fanya Lin, cuya presencia aportó un carácter internacional al espectáculo.

La pianista llegó a Paraguay para ofrecer solamente dos presentaciones: una en Asunción y otra en Ciudad del Este, esta última posible gracias a la articulación entre la Orquesta Sinfónica Nacional, la Gobernación de Alto Paraná y la Embajada de la República de China (Taiwán).

Durante la apertura, María Victoria de Sosa, directora de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), destacó el valor del trabajo conjunto entre las instituciones para hacer realidad el encuentro artístico en Ciudad del Este.

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Asimismo, resaltó la calidad de los integrantes de la agrupación musical y manifestó la satisfacción de poder compartir por primera vez con el público altoparanaense una presentación de estas características.

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Convocatoria superó las expectativas

Indianara Romero, secretaria general de la Gobernación, manifestó que la convocatoria superó las expectativas de la organización y que se registraron más de 700 personas en la fila para ingresar al recinto, lo que obligó a disponer de sillas adicionales.

Romero explicó que la Gobernación tuvo a su cargo toda la logística local, incluyendo la preparación del espacio, las sillas, la iluminación y el transporte de los instrumentos, mientras que la Embajada de Taiwán patrocinó la participación de la pianista internacional y la Orquesta Sinfónica Nacional asumió los gastos correspondientes a sus músicos.

La funcionaria también destacó que la respuesta del público demuestra el interés existente en Ciudad del Este por las propuestas culturales de calidad.

“Esta es la muestra de que es posible que nosotros sí tenemos público para actividades culturales, teatros, orquestas, etcétera”, manifestó.

El éxito de esta primera presentación también abre perspectivas para fortalecer la agenda artística del Centro Cultural Mangoré. Según adelantó Romero, la Gobernación y la Orquesta Sinfónica Nacional prevén trabajar en un calendario de actividades para el próximo año.

La propuesta contempla nuevas presentaciones la posibilidad de recibir a otras orquestas, pianistas y artistas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a espectáculos culturales en Alto Paraná.