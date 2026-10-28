OSN dará conciertos en Asunción y Ciudad del Este junto a la pianista taiwanesa Fanya Lin

“Joayhu Pu Jevy” (Ecos de amistad) se denomina el concierto que la OSN ofrecerá este jueves 29 en el marco de su Temporada Internacional 2026. La presentación será en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” y contará con la participación del maestro argentino Luis Gorelik, como director invitado, y la pianista taiwanesa Fanya Lin, como solista.

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María Victoria Sosa, directora general de la OSN, destacó que este año están estableciendo una cooperación con la Embajada de Taiwán en Paraguay y, en este marco, este viernes 30 replicarán el concierto en Ciudad del Este.

“Se llevarán adelante dos conciertos. Esto es de manera histórica porque se va a realizar casi el mismo repertorio, en simultáneo prácticamente, con un día de diferencia”, indicó.

Señaló que esta será la primera vez que la OSN se presentará en Ciudad del Este, aunque con una cantidad de músicos menor que en Asunción, debido a las limitaciones de espacio del escenario del Auditorio del Centro Cultural “Mangoré”.

“Tomamos el desafío que nos propuso la Embajada de Taiwán y es así que llegamos, con un esfuerzo mancomunado, también el viernes a Ciudad del Este”, acotó Sosa.

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El programa de estos conciertos estará conformado por el Concierto para piano N° 2 en Do menor Op. 18, de Sergei Rachmaninov; y la Sinfonía N° 6 en Si menor Op. 74 “Patética”, de Piotr. I Tchaikovsky.

Fanya Lin da detalles del concierto que Rachmaninov dedicó a su psicólogo

La pianista taiwanesa Fanya Lin estará como solista en el concierto de Rachmaninov, al cual describió como “el concierto para piano más icónico del mundo”. En este sentido, señaló que este concierto ha sido utilizado en películas y otras obras que tan tomado partes de los movimientos que componen esta pieza musical.

“Rachmaninov es conocido como alguien que desarrolla un clímax importante en la obra. Así que es una experiencia muy gratificante y satisfactoria para el público que puede explorar este recorrido, ya que interpretar la obra lleva unos 30 minutos”, detalló la pianista.

La artista señaló además que esta obra representa un reto físico y mental para el intérprete, que debe mantener la concentración y también tocar con fuerza en las partes junto a la orquesta, ya que el piano debe destacarse.

“Muchas veces, probablemente me van a ver como volando sobre la banqueta porque necesito de toda esa energía para tocar. Pero también es una pieza genial que tiene muchos momentos líricos”, agregó.

Fanya Lin recordó que el primer concierto de Rachmaninov no tuvo mucho éxito y el compositor se deprimió luego de esto. Así que comenzó a ver a un psicólogo que lo ayudó a superar el cuadro depresivo, por lo que dedicó este concierto a su psicólogo.

“Dark sky”, un puente entre una canción folclórica de Taiwán y la música clásica

La pianista también presentará en estos conciertos una pieza taiwanesa denominada “Dark Sky”, basada en una canción folclórica que describe el clima de Taiwán con el cielo nublado y las lluvias.

Fanya detalló que hay varias versiones de esta canción folclórica, pero la más famosa habla de la vida de una pareja. “Me pareció que era un buen gesto para pensar en la relación entre Paraguay y Taiwán, para representar la amistad y también agradecer a la embajada por el apoyo.

La artista destacó además que en la transcripción de esta obra, el compositor y pianista Yi-Chih Lu utilizó el estilo de escritura de Rachmaninov. Agregó que el mismo, a partir de su formación en Alemania, incluyó también referencias a la obra de Bach.

Daniel Lee, encargado de la oficina de prensa de la Embajada de Taiwán en Paraguay, señaló el interés de su país de profundizar los vínculos culturales con Paraguay. “La música taiwanesa es muy conocida en Asia, pero se conoce muy poco en occidente”, indicó.

En cuanto al concierto en Ciudad del Este, Lee destacó que en Paraguay están viviendo alrededor de 5.000 taiwaneses, de los cuales 4.500 viven en el este del país y unos 500 están en Asunción.

La maestra Pacita Diez Pérez, asistente artística de la OSN, estará al frente de la orquesta en el concierto de Ciudad del Este.

“Estoy demasiado honrada. Me siento muy privilegiada por la confianza que me dan y por el espacio, porque un director puede estudiar por años solo, pero si nunca se para frente a una orquesta es simplemente imposible pensar en una carrera”.

También comentó que para este concierto consiguieron el único piano de cola de la región que es parte del patrimonio de la Universidad Nacional del Este, mientras que un afinador de Foz de Iguazú pondrá a punto el instrumento.

Ambos conciertos comenzarán a las 20:00 y el acceso será libre y gratuito.