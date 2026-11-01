Hay probabilidad de lluvias para este domingo en el Este

Entre hoy y mañana se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas de variada intensidad, con acumulados de entre 50 y 90 mm, que podrían ser superiores de manera puntual en las zonas de mayor afectación.

Además, se prevén ráfagas de viento en torno a los 90 km/h, con valores localmente superiores, alta frecuencia de descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizos. En otros sectores, los acumulados estimados estarían entre 20 y 40 mm.

Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo

En cuanto a las temperaturas, para hoy se prevén máximas de entre 26 y 30 °C, con un ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Los vientos predominarán del noreste y norte.

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Para mañana, lunes, persistirían las lluvias, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima sería de 21 °C y la máxima alcanzaría los 26 °C.