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ABC en el Este
01 de noviembre de 2026 - 06:52

Hay probabilidad de lluvias para este domingo en el Este

Vista panorámica de un puente sobre el río Paraná, con edificaciones y vegetación en el entorno.
Meterología anuncia lluvia para este domingo en el Este del país.Tereza Fretes Alonso

La jornada de este domingo amaneció fresca y soleada en Ciudad del Este y alrededores. Sin embargo, para horas de la tarde se prevé un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Entre hoy y mañana se esperan precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas de variada intensidad, con acumulados de entre 50 y 90 mm, que podrían ser superiores de manera puntual en las zonas de mayor afectación.

Además, se prevén ráfagas de viento en torno a los 90 km/h, con valores localmente superiores, alta frecuencia de descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizos. En otros sectores, los acumulados estimados estarían entre 20 y 40 mm.

Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo

En cuanto a las temperaturas, para hoy se prevén máximas de entre 26 y 30 °C, con un ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Los vientos predominarán del noreste y norte.

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Para mañana, lunes, persistirían las lluvias, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. Se espera un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste. La temperatura mínima sería de 21 °C y la máxima alcanzaría los 26 °C.

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