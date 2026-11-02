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ABC en el Este
02 de noviembre de 2026 - 06:49

Ciudad del Este tendrá una semana cálida, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

La Dirección de Meteorología prevé días lluviosos en el este del país.
La Dirección de Meteorología prevé días lluviosos en el este del país.

La Dirección de Meteorología prevé jornadas cálidas a calurosas, con cielo mayormente nublado, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico actualizado este lunes, las condiciones climáticas estarán marcadas por la inestabilidad, con temperaturas máximas que irán en aumento hasta alcanzar los 32 °C el miércoles.

Para este lunes se anuncia un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente rotarán a variables. También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

En tanto, para el martes continuará el tiempo cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Se pronostican lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y 29 °C.

Para el miércoles se prevé un ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos serán moderados del noreste, para luego rotar al sector sur. Asimismo, persistirán las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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