Ciudad del Este tendrá una semana cálida, con lluvias y ocasionales tormentas eléctricas

De acuerdo con el pronóstico actualizado este lunes, las condiciones climáticas estarán marcadas por la inestabilidad, con temperaturas máximas que irán en aumento hasta alcanzar los 32 °C el miércoles.

Para este lunes se anuncia un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente rotarán a variables. También se esperan lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 26 °C.

En tanto, para el martes continuará el tiempo cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste. Se pronostican lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y 29 °C.

Para el miércoles se prevé un ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos serán moderados del noreste, para luego rotar al sector sur. Asimismo, persistirán las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

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