Mujica reasume en Ciudad del Este y promete buscar el bien común y revitalizar el microcentro

Tras renunciar al cargo el pasado 2 de junio para competir por la reelección, el jefe comunal vuelve a ocupar el ejecutivo municipal luego de obtener una aplastante victoria en los comicios del 4 de octubre.

Durante su discurso, destacó los 95.888 votos recibidos y sostuvo que el resultado electoral representa un compromiso mayor con la ciudadanía, antes que un motivo para alimentar su ego.

“Esos 95.888 votos de confianza generan un alto compromiso. Por lo tanto, esa confianza vamos a devolverla con trabajo, trabajo y más trabajo para la prosperidad de nuestro pueblo”, expresó.

Como uno de los principales proyectos que pretende desarrollar mencionó la recuperación del microcentro y el fortalecimiento del turismo. Pereira Mujica afirmó que su administración destinará importantes recursos a obras e intervenciones en el circuito comercial y su área de influencia, con el objetivo de posicionar nuevamente a Ciudad del Este entre los principales destinos comerciales y turísticos.

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Indicó que la ciudad debe ampliar su oferta más allá del turismo de compras e impulsar también los sectores gastronómico, cultural y hotelero. Asimismo, mencionó la próxima habilitación total del Puente de la Integración como una oportunidad para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo de la zona de la Triple Frontera.

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Convoca a trabajar sin distinción de partidos

El intendente también hizo un llamado a la unidad política y convocó a los concejales de Yo Creo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a trabajar conjuntamente durante los próximos cinco años.

“Vamos a trabajar todo junto por la prosperidad de nuestra querida Ciudad del Este”, manifestó.

Se definió como un líder horizontal, partidario del diálogo y de la construcción colectiva, y aseguró que estará abierto a las críticas constructivas y sugerencias de la ciudadanía. También pidió a los concejales priorizar el bien común por encima de los intereses personales y las disputas por el poder.

Anuncia trabajo con sectores sociales y empresarios

En otro momento, Pereira Mujica destacó la necesidad de articular acciones con iglesias, organizaciones sociales y empresarios para asistir a las familias más vulnerables, especialmente durante situaciones de emergencia.

Sostuvo que una ciudad con el potencial económico de Ciudad del Este no puede permitir que sus habitantes más necesitados pasen hambre.

Finalmente, anunció que su gestión buscará fortalecer áreas como educación, salud, turismo, comercio, hotelería, arte, cultura, deporte y tecnología, con especial atención a niños y jóvenes.