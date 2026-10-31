Mujica advierte que no dejará pasar denuncias infundadas en su contra

El intendente electo de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, analiza su histórica victoria electoral y anunció que su gobierno dará continuidad a los principales ejes de la gestión anterior, pero con un mayor énfasis en la modernización tecnológica, la transformación del microcentro y el fortalecimiento del comercio y el turismo. En esta entrevista exclusiva, habla de los desafíos de su próxima administración.

¿A qué atribuye el resultado y cuál sería el mensaje de la ciudadanía detrás de esos números?

Es un cúmulo de muchas cosas positivas. En 2019 encontramos la administración municipal con un quiebre financiero y un caos organizacional y estructural. Empecé como director de Finanzas y fui una pieza importante en los avances y los buenos resultados de la gestión de Miguel Prieto.

Además, cuando los senadores de Yo Creo hacen una buena gestión, eso suma; los diputados también, y los concejales municipales y departamentales, igualmente. A eso se agrega el esfuerzo de los compañeros y compañeras de la Municipalidad de Ciudad del Este, desde los directores hasta los jefes y demás funcionarios, que trabajan para llevar adelante una buena gestión, ofrecer resultados a la ciudadanía y combatir fuertemente la corrupción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También influye mi testimonio de vida y todo el compromiso que asumí antes de trabajar con Miguel: acompañar a los enfermos de cáncer, trabajar con los agricultores y dedicar casi 15 años a la universidad, compartiendo nuestra experiencia con los jóvenes.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Asimismo, durante los seis meses que estuve al frente de la Municipalidad, demostramos que tenemos capacidad para llevar el timón de Ciudad del Este durante los próximos cinco años, por el camino del progreso, la prosperidad, el trabajo y la disciplina.

Por otro lado, logramos nuevamente el apoyo institucional del PLRA, mientras que el respaldo de Cruzada Nacional fue estratégico, principalmente porque nos dio la posibilidad de cuidar los votos el pasado 4 de octubre.

¿En algún momento de la campaña consideró que podría perder o ganar por un margen menor?

En verdad, nunca pensé que podía perder. En 2019 fui el estratega de la campaña de Miguel y, en 2021, fui estratega y jefe de campaña. Hasta ahora cuento con todo un equipo con el que realizamos estudios y análisis.

Además de ser candidato, fui el principal organizador, junto con el senador Rubén Velázquez. Me concentré mucho en la organización y teníamos números cuyas tendencias eran muy favorables.

Sabíamos que incluso podíamos llegar a diez concejales, pero ese escenario dependía de una participación del 60%. Además, el partido adversario movilizó muchos recursos en los últimos días para tratar de retener algunas cédulas. Tal vez eso también incidió en que la participación disminuyera un poco.

A pesar de todo, fue una victoria cercana al 50% y logramos obtener nueve de los doce concejales. Es un resultado muy importante y auspicioso.

¿Replicaron esa estrategia y organización en los otros municipios donde tenían candidatos?

Particularmente, me concentré mucho en Ciudad del Este, junto con mi equipo. Durante la visita de Miguel (Prieto), algunos compañeros hablaron básicamente de estos temas en Presidente Franco y Minga Guazú, donde conocían un poco más nuestra estrategia.

También compartimos algunas ideas con José Castillo, quien obtuvo un buen resultado en Hernandarias, y con Gustavo Acosta, en Ytakyry. Con los demás municipios, creo que el intercambio se limitó principalmente a conversaciones.

Hace un año que somos partido y esta es la primera vez que presentamos candidaturas en muchos distritos. De ahora en adelante, además de trabajar en torno a la figura de Miguel de cara a 2028, debemos fortalecer la disciplina y la institucionalidad del partido.

¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que afrontará en el próximo periodo?

El principal desafío es estar siempre cerca de la ciudadanía. Otro desafío importante es tener cintura política, pero sin apartarse del objetivo estratégico.

Es fundamental que la Municipalidad de Ciudad del Este no aumente la cantidad de funcionarios. Mi intención para los próximos cinco años es incorporar mucha más tecnología y avanzar hacia una ciudad inteligente.

El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) me había pedido contratar a 24 funcionarios más, porque hacían falta debido al crecimiento de la ciudad y a la aparición de nuevos cuellos de botella en el sistema de transporte. Mi respuesta fue que no podíamos seguir contratando personal de manera indefinida.

Le dije que presentara un proyecto, porque necesitamos semáforos inteligentes, incorporar inteligencia artificial y controlar el tránsito desde un centro de monitoreo.

Antes de 2019, el 100% de los tributos se pagaba en ventanilla, hasta el punto de que se llegó a habilitar una caja paralela. El año pasado, el 30% del total de los pagos de tributos se realizó mediante transferencias bancarias. Eso representa eficiencia, transparencia y trazabilidad. Vamos a seguir avanzando en esa dirección.

Navidad del Este sigue creciendo y va a continuar haciéndolo, al igual que Rebellión, el evento que organizamos. El sector privado está presentando otros proyectos que vamos a seguir fortaleciendo.

El mejoramiento de toda la infraestructura del microcentro y de sus alrededores será clave durante los próximos cinco años.

Desde 2021 hablamos de la necesidad de contar con agua superficial tratada para Ciudad del Este y de desarrollar un sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Actualmente, el MOPC está ejecutando obras en ese ámbito, pero solo abarcan una parte de Ciudad del Este: las áreas habitacionales de Itaipú, los barrios Boquerón I y II y el microcentro. Todavía tenemos muchos barrios grandes que necesitan estas infraestructuras.

¿Hay previsiones para dar una solución definitiva a la falta de agua en varios sectores de la ciudad?

El agua es uno de los grandes desafíos. Actualmente, dependemos de la perforación de pozos artesianos y de la instalación de tanques, pero ese modelo es insostenible a muy corto y mediano plazo.

Llegamos a perforar pozos artesianos de hasta 350 metros y ya no encontramos agua. La población sigue creciendo y estamos extrayendo grandes cantidades de agua de los acuíferos, sin que exista una recarga suficiente.

Si queremos que Ciudad del Este tenga una larga vida y sea una ciudad linda, próspera y en la que podamos vivir felices, tenemos que empezar a trabajar y enfocarnos en esos temas.

También estamos solucionando problemas de inundaciones en distintas zonas mediante importantes inversiones en canalización abierta.

Si tuviera que enumerar los principales ejes de su administración, ¿cuáles serían sus prioridades?

Una de las principales prioridades será seguir mejorando los caminos y conectar mejor los barrios. También queremos fortalecer el comercio y el turismo, diversificar la economía e impulsar el crecimiento de la zona industrial que hemos delimitado.

El sistema de transporte público será fundamental, porque no se trata solamente de que la población pueda movilizarse de manera más eficiente y económica. También contribuirá al crecimiento del comercio, el turismo, la gastronomía y la hotelería.

Hoy, probablemente entre el 90% y el 95% de las ventas del microcentro se realiza en línea. Ciudad del Este se ha convertido en una especie de gran Amazon, donde se necesitan enviar paquetes a distintos destinos. Por eso, también debemos organizar espacios para la carga y descarga de mercaderías.

Otra prioridad clave será mejorar los espacios públicos. Esto no es un mero discurso: en pocos días comenzará una obra de gran envergadura en el entorno del aeropuerto Alejo García, el Parque Chino y Van Acken, donde vamos a invertir 65.000 millones de guaraníes. Será una nueva postal de la ciudad, tanto para los esteños como para los turistas.En 2028 también vamos a intervenir el Lago de la República.

¿Qué mecanismo se implementará para hacer el seguimiento a las grandes obras y su mantenimiento?

Dentro del organigrama institucional vamos a crear una jefatura denominada Mantenimiento General, dedicada exclusivamente a esa tarea.

También estamos organizando equipos para cuidar los espacios de las megaplazas que estamos inaugurando. Una gran inversión puede deteriorarse en muy poco tiempo si no se la cuida.

Queremos que la gente no solamente cuide estos espacios, sino que también se sienta parte de ellos y contribuya a mantenerlos lindos.

¿De qué manera puede contribuir la Municipalidad al comercio, considerando que en gran medida depende de Brasil?

Hoy, la dinámica del mercado nos indica claramente que el microcentro ya no puede seguir siendo desorganizado.

Hoy, cerca del 90% de quienes llegan son consumidores finales y turistas que necesitan comodidad y seguridad. Eso explica, en parte, el crecimiento de los grandes centros comerciales.

Necesitamos mejorar todo el entorno. Hace quince meses comenzamos a trabajar con la academia para desarrollar propuestas de mejoramiento desde la zona de Aduanas, incluyendo las avenidas Monseñor Rodríguez y San Blas. Vamos a refaccionar por completo ese eje principal, dejando más espacio para el arte y la cultura.

¿Qué se hará para solucionar el problema de los raudales de la zona céntrica?

Cuando estuve como intendente, nos reunimos con el personal de la Planta Asfáltica y con los ingenieros y arquitectos de Área Urbana, y tomamos una decisión desde el punto de vista técnico.

No hay otra alternativa que romper calles para que el agua de lluvia pueda desembocar directamente en el río. Vamos a analizar varias arterias, pero una de las principales será Adrián Jara, que constituye una cuenca por la que circula gran parte del agua del microcentro.

Vamos a romper las calles y después recurrir al pavimento rígido, porque con el asfalto no hay caso.

El proyecto de ciudad inteligente: ¿Cómo impactará en la gente y en qué consistirá?

En el caso de los semáforos, incorporar inteligencia artificial significa que las propias cámaras podrán detectar cuándo hay una fila más larga de vehículos en determinada arteria y, automáticamente, otorgar cinco o diez segundos adicionales de luz verde para equilibrar el tránsito.

Esto permitirá mejorar la circulación y la fluidez vehicular en los barrios de la ciudad. También tendrá un efecto económico a largo plazo, porque permitirá reducir la necesidad de contar con tantos agentes de la PMT y destinar más recursos a otras inversiones.

Cuando estuve como intendente, remití dos notas al Ministerio del Interior para trabajar en este ámbito. El sistema también cuenta con inteligencia artificial y un software muy potente que adquirimos, con capacidad para incorporar más de 10.000 cámaras.

Nuestra intención es instalar cámaras en toda la ciudad. Después de asumir, voy a enviar una nueva nota al ministro del Interior para solicitar una reunión.

¿En qué consistían esas notas y qué respuestas recibió?

Al contar con inteligencia artificial, nos gustaría tener acceso a la base de datos de la Policía, de modo que se puedan incorporar los registros de personas con antecedentes policiales y judiciales. Así, mediante el reconocimiento facial, sería posible detectar a personas prófugas de la Justicia.

En cuanto a las respuestas, algunas personas de la alta esfera me dijeron que, por ley, el Ministerio del Interior no podía incorporar su base de datos a nuestro sistema.

Ciudad del Este y Alto Paraná, especialmente la capital departamental, son el centro neurálgico económico y financiero del país. Queremos convertirnos en un brazo importante del sistema de seguridad, y considero que el Gobierno central debe sumar esfuerzos. Tenemos que trabajar juntos.

Volviendo a su pregunta, una ciudad inteligente consiste en utilizar la tecnología. Somos el único municipio del país que está comenzando a inaugurar aulas de robótica. Se trata de apostar por la tecnología, por la formación y por su uso para avanzar hacia una ciudad inteligente.

Como intendente, voy a tocar las puertas de los ministerios para plantear estas iniciativas y manifestar nuestra disposición a trabajar en conjunto.

El rojo, blanco y azul no fue solamente un discurso electoral. Ya lo demostramos durante nuestra gestión, porque nunca preguntamos si la gente estaba afiliada a algún partido o si nos había votado anteriormente. Siempre llevamos adelante las obras y las acciones con el mayor respeto.

En cuanto a la Junta Municipal ¿Cómo pretende garantizar el control y el diálogo con los concejales?

Siempre voy a actuar de manera muy respetuosa y abierta. No solamente me acercaré a los nueve concejales de nuestro sector, sino también a los tres concejales de la ANR.

Vamos a escuchar sus propuestas y los proyectos que hayan presentado para sus comunidades. Desde esa perspectiva, trabajaremos con mucha responsabilidad y seriedad, entendiendo que ellos también deben cumplir con su tarea.

Vamos a mantener una relación cercana, abierta y respetuosa con la Junta Municipal, porque así debe ser.

¿Continuará con los principales programas de Miguel Prieto o habrá cambios para imprimir el sello propio de Daniel Pereira Mujica a la administración?

Los once objetivos estratégicos fueron establecidos durante la gestión de Miguel, pero no surgieron exclusivamente de sus ideas ni de las del equipo reunido en una oficina. Fueron el resultado de varios encuentros con 80 organizaciones, incluida la academia, en los que la ciudadanía de Ciudad del Este señaló claramente que había que mejorar los caminos y conectar mejor los barrios.

Por eso, vamos a continuar con las obras de asfaltado, pavimento rígido y empedrado.

La ciudadanía también manifestó la necesidad de mejorar las áreas verdes y las plazas. Por eso, las megaplazas continuarán, al igual que las plazas intermedias impulsadas por las comisiones vecinales.

En mi caso, voy a enfocarme mucho más en el microcentro. También profundizaremos el uso de la tecnología, que ya comenzamos a incorporar durante la gestión de Miguel y que fue una parte importante de mis propuestas como asesor del intendente.

Creo que lo que habrá será una profundización concreta de varios ejes estratégicos.

¿Algunos de esos ejes fueron modificados o reemplazados durante el proceso de ejecución de los proyectos?

No cambiamos los ejes, sino que los estamos mejorando. La ciudadanía también nos dijo que había que fortalecer el comercio y el turismo.

Ya estamos desarrollando iniciativas como Navidad del Este y Rebellión, pero ahora vamos a avanzar en el mejoramiento de toda la infraestructura.

En cuanto a la salud, por ejemplo, también era un eje estratégico, pero gran parte de los fondos se destinaba al Hospital Regional. Invertimos miles de millones de guaraníes y, al final, Miguel fue imputado junto con varios otros compañeros.

Por eso, había hablado con el equipo político y técnico sobre la necesidad de continuar trabajando en salud, pero fortaleciendo los dispensarios médicos, equipándolos y apuntando a que la atención primaria de la salud en Ciudad del Este sea una de las mejores del país.

En relación con las imputaciones de Miguel Prieto, ¿teme que su administración también termine enfrentando denuncias o procesos judiciales similares?

La verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que no vamos a descuidarnos. Soy una persona honesta y trabajadora. Nunca tocamos ni vamos a tocar el dinero del pueblo.

Lógicamente, también voy a cuidar los documentos y los procedimientos junto con mi equipo. Seguiré monitoreando con tecnología, además de contar con el apoyo de técnicos, el avance de las obras y todo lo relacionado con la gestión.

Me considero una persona respetuosa y de buen trato, pero voy a enfocarme en desestimar las denuncias infundadas y después presentar contrademandas.

Hace unos 35 días ya le había dicho a Miguel Prieto y a sus abogados que comenzaran a presentar contrademandas. Como decía mi finado padre: «Oimeara jagua oúta okuarú nderehe». No se trata de ser malo, pero tampoco voy a dejar pasar ataques indebidos.

Si tuviera que elegir tres logros por los cuales le gustaría que su administración fuera recordada por la ciudadanía al término de su gestión, ¿cuáles serían?

Creo que sería tener una ciudadanía cada vez más consciente, unida y organizada, capaz de impulsar sus propios sueños, necesidades y esperanzas.

Esa es una bandera importante que está creciendo y que debe seguir fortaleciéndose, porque constituye la base de la democracia y contribuye a consolidar la República.

También quiero que el sector económico, incluido el comercio, el turismo y la industria, siga creciendo; que las acciones y los proyectos de la Municipalidad continúen desarrollándose y que siempre estemos al lado de los más necesitados.

Hoy Ciudad del Este tiene esa fortaleza. Para el próximo año está previsto destinar un presupuesto mayor a las ollas populares y a los kits de alimentos, en coordinación con la Pastoral Social y la Fundación Los Ángeles.

A medida que crezca el sector privado, que es donde se genera la riqueza, habrá más empleo, oportunidades, crecimiento y emprendimientos. Eso permitirá que la Municipalidad recaude más mediante una gestión eficiente, sin aumentar la presión tributaria.

Cuanto más se recaude, más proyectos y acciones podrán ejecutarse para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la comunidad.

¿Cuál es la situación financiera actual de la Municipalidad? Se había informado que las deudas se redujeron considerablemente. ¿Cómo está la recaudación?

Esa es una gran ventaja que tendré gracias a la gestión iniciada por Miguel en 2019, porque conozco la situación a ciencia cierta: fui director de Finanzas.

Para 2028, la deuda a largo plazo estará prácticamente cancelada en un 100%.

Cuando entregué la administración municipal a mi compañero Pedro Acuña, lo hice con cero deuda con los bancos, cero deuda por emisión de bonos y una suma importante de dinero en efectivo, que él está utilizando para continuar con las obras.

Además, la Municipalidad está recaudando fondos propios y, hasta ahora, mantiene los salarios al día. Todo está en orden.

¿Qué significa eso? Que voy a asumir una institución municipal con una solidez financiera importante, una de las características de mi gestión. Considero que ese fue también uno de los principales aportes que hice junto a Miguel y al equipo para alcanzar esos resultados.

Mi objetivo es que, al finalizar mi mandato, el presupuesto municipal alcance aproximadamente los 450.000 millones de guaraníes, sin aumentar la presión tributaria. Para ello, debemos lograr que la economía crezca y continuar actualizando los datos para el pago de tributos.

La actualización catastral fue una idea mía que Miguel aprobó. Nosotros mismos, junto con diez jóvenes universitarios, estamos realizando todo ese trabajo, que considero impecable.

¿Cuál es el nivel de morosidad?

Seguramente, al cierre de este año, la morosidad será inferior al 50%, frente al 81% que teníamos en 2019. Se redujo en unos 30 puntos porcentuales.

Mi intención es que, al finalizar mi mandato, no supere el 20%. Eso representaría un logro muy importante.

Aprovechando su capacidad de análisis, ¿qué panorama podría esperar Ciudad del Este dependiendo del resultado de las elecciones en Brasil, tanto si gana Lula como si gana Bolsonaro?

El gobierno de Lula siempre tuvo una política de buena vecindad. Desde el punto de vista local, el comercio creció enormemente durante este año.

A nivel de cancillerías, las relaciones no parecen estar tan bien, pero me refiero específicamente a las perspectivas económicas para Ciudad del Este.

Durante el gobierno de Bolsonaro se abrieron los *duty free* y se intentó evitar que parte de los recursos se trasladara a las ciudades vecinas, no solamente en Paraguay, sino también en Uruguay.

Brasil es prácticamente un continente y las políticas fiscales y el modelo macroeconómico no cambian completamente en tres o cuatro años, aunque asuma un gobierno de izquierda o de derecha.

Existe un margen de maniobra limitado porque hay muchos derechos sociales adquiridos que no pueden eliminarse de un momento a otro.

En líneas generales, creo que el crecimiento industrial y comercial continuará. Por eso, también estamos apostando a que el turismo no sea solamente comercial ni se limite a las compras, sino que se diversifique y se fortalezca.

Estamos preparando el escenario local para minimizar cualquier impacto negativo que pudiera producirse. Ciudad del Este y Alto Paraná seguirán creciendo, independientemente de cuál sea la situación.

Por mi parte, también tengo pendiente una visita al intendente de Foz de Iguazú. Ya habíamos viajado al estado de Paraná para reunirnos con la Cámara de Empresarios, así que debemos continuar buscando oportunidades y fortaleciendo día a día nuestras relaciones con el hermano país, Brasil.