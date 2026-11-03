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ABC en el Este
03 de noviembre de 2026 - 06:58

Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé más lluvias para este martes.
La Dirección de Meteorología prevé más lluvias para este martes. Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología prevé jornadas cálidas a calurosas, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en Ciudad del Este durante los próximos días.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico, la jornada comenzará con un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 18 °C. Sin embargo, durante la tarde se espera un aumento de la temperatura, con una máxima de 29 °C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos predominantes del noreste y probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Para el miércoles, se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 34 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan nuevamente lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y posteriormente cambiarán al sector sur, con intensidad moderada.

En tanto, para el jueves, se pronostica una jornada cálida, con una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur. También se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, aunque las condiciones meteorológicas tenderían a mejorar posteriormente.

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Precauciones

Ante la posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas durante las próximas jornadas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.

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