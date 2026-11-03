Pronostican lluvias y tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico, la jornada comenzará con un ambiente fresco, con una temperatura mínima de 18 °C. Sin embargo, durante la tarde se espera un aumento de la temperatura, con una máxima de 29 °C.

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos predominantes del noreste y probabilidad de precipitaciones dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

Para el miércoles, se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 22 °C y 34 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan nuevamente lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Los vientos soplarán inicialmente del noreste y posteriormente cambiarán al sector sur, con intensidad moderada.

En tanto, para el jueves, se pronostica una jornada cálida, con una mínima de 21 °C y una máxima de 29 °C. El cielo estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sur. También se prevén lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, aunque las condiciones meteorológicas tenderían a mejorar posteriormente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precauciones

Ante la posibilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas durante las próximas jornadas, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas.