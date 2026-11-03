“Sentimos una traición”: acusan a Prieto de incumplir acuerdo político

La decisión del líder de Yo Creo y presidenciable, Miguel Prieto, de presentar su renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) antes de prestar juramento como concejal municipal generó cuestionamientos dentro de su propio movimiento político, Yo Creo. Con esta determinación, en la tarde de este martes juró como edil Griselda Figueredo, esposa de Hugo Benítez, director general de la Municipalidad de Ciudad del Este y amigo de Prieto.

El escenario habría sido distinto si Prieto primero prestaba juramento y luego presentaba su renuncia, ya que, en ese caso, correspondía que asumiera Alejandro Martínez, exadministrador del Mercado de Abasto durante su gestión municipal.

La decisión provocó malestar entre varios referentes del movimiento, especialmente en el sector que sostenía que existía un compromiso político para garantizar el ingreso de Martínez a la Junta Municipal.

Acusan a Prieto de incumplir un acuerdo

El intendente interino saliente, Pedro Acuña, manifestó públicamente su malestar por la decisión y aseguró que existía un acuerdo previo con Prieto para que Martínez ocupara la banca.

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“Nosotros teníamos un acuerdo con Miguel para que Alejandro sea suplente. Él tenía que jurar y, posteriormente, transcurrido un tiempo, tenía que renunciar para que asuma Alejandro Martínez”, explicó.

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Acuña señaló que Martínez venía trabajando desde hace tiempo con el equipo político y que había desistido de varias candidaturas anteriores para aceptar la propuesta de ocupar la suplencia de Prieto.

“Sentimos de verdad una traición hacia su persona, porque no se cumplió con lo pactado con él y el equipo”, expresó.

El jefe comunal interino dijo que la decisión fue unilateral y cuestionó que se haya modificado el mecanismo previsto para permitir el ingreso de Figueredo.

“Cualquier persona, ya sea en el ámbito de la política o de lo que fuere, merece un poco de respeto y, por sobre todas las cosas, merece que se cumpla lo pactado. Principalmente en política tiene que valer de algo tu palabra”, manifestó.

Prieto había afirmado que Martínez lo reemplazaría en la Junta Municipal

En febrero pasado, durante una entrevista en el programa No Tiene Nombre, de ABC TV, Prieto había adelantado que su candidatura a concejal tendría un carácter “táctico” y que no tenía previsto permanecer en la Junta Municipal.

En aquella ocasión, mencionó a Alejandro Martínez como su primer suplente y lo presentó como un dirigente honesto y trabajador, a quien pretendía dar la oportunidad de llegar al legislativo municipal.

La estrategia electoral apuntaba a fortalecer la lista de Yo Creo y garantizar una mayoría en la Junta Municipal para Daniel Pereira Mujica, de modo que pudiera gobernar con respaldo legislativo. Finalmente, el movimiento consiguió 9 de los 12 escaños.

Esposa del amigo y excompañero de facultad de Miguel Prieto

Griselda Figueredo es esposa del director general de la Municipalidad, Hugo Benítez, amigo y excompañero de facultad de Miguel Prieto, con quien compartió estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este y actividades de dirigencia estudiantil.

Benítez fue suplente de Prieto durante el periodo municipal 2015-2021 en la Junta Municipal de Ciudad del Este. Tras la renuncia de este último para asumir la Intendencia, ocupó su banca como concejal y, posteriormente, también asumió de manera interina el Ejecutivo municipal, cuando Prieto renunció al cargo para postularse nuevamente a la Intendencia.

El nombre de Benítez también fue salpicado en 2021, con Pedro Acuña -intendente interino hasta hoy- cuando fueron mencionados en un audio que sugería un presunto desvío millonario relacionado con la adjudicación del contrato para la construcción de la Costanera Ñande Renda.