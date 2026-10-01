Rescatan a joven que una red de trata de personas pretendía llevar a Europa

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento contra la Trata de Personas de la Policía Nacional, sobre la Supercarretera, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este.

El operativo fue desplegado luego de una denuncia radicada por familiares de la joven, quienes alertaron sobre su desaparición y posible viaje al extranjero.

La joven es oriunda de Asunción y habría dejado su vehículo en el estacionamiento de una universidad de la capital antes de emprender el viaje. Presuntamente, personas que se encontraban en el extranjero le impartían instrucciones sobre los pasos que debía seguir.

Según explicó el subcomisario José Rolón, jefe del Departamento contra la Trata de Personas, la joven habría viajado en un ómnibus de larga distancia hasta Ciudad del Este y descendió en el Kilómetro 4. Desde allí, tenía previsto trasladarse hasta Foz de Yguazú, Brasil.

La hipótesis investigativa señala que posteriormente pretendían trasladarla a España y, finalmente, a Italia.

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Le pidieron dejar su celular

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que la joven habría recibido instrucciones para dejar su celular dentro de su vehículo en Asunción, con el objetivo de dificultar su localización.

Durante el trayecto habría utilizado celulares prestados para recibir instrucciones de personas que se encontraban en Europa. Según los datos preliminares, al llegar a Foz de Yguazú ya la estarían esperando con un pasaje para continuar el viaje.

La rápida reacción de sus familiares permitió activar el protocolo y localizarla antes de que cruzara la frontera con Brasil.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal Carina Serón, de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía Barrial Nº 7 de Asunción, quien dispuso su traslado a la capital del país para su declaración.