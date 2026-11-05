Anuncian lluvias y ocasionales tormentas eléctricas para los próximos días en Ciudad del Este

Las precipitaciones podrían registrarse desde este jueves y extenderse hasta el sábado, según el reporte meteorológico.

Para este jueves se espera un ambiente cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 29 °C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos predominantes del sur y probabilidad de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

En cuanto al viernes, se prevé un leve descenso de la temperatura mínima, que llegaría a los 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 30 °C.

La jornada comenzará con un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que posteriormente cambiarían de dirección. También se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas.

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Para el sábado, Meteorología anuncia condiciones cálidas durante las primeras horas, con un posterior ambiente fresco. La temperatura mínima sería de 20 °C y la máxima de 26 °C. El cielo permanecería mayormente nublado, con vientos variables que luego soplarían moderadamente del sur. Además, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.