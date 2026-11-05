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ABC en el Este
05 de noviembre de 2026 - 18:24

Incautan miles de ampollas de fármacos para adelgazar de dudosa procedencia

Oficial de policía con uniforme negro y arma, acompañado de un hombre con capucha negra y camiseta gris en comisaría.
Tomás Narvaja Coronel, aprehendido.

Un hombre fue aprehendido en la zona céntrica de Limoy, distrito de Minga Porã, por transportar miles de ampollas de fármacos adelgazantes de dudosa procedencia.

Por ABC Color

El procedimiento fue realizado a las 09:30 de este jueves, sobre la Ruta PY07, a la altura del kilómetro 110. El aprehendido fue identificado como Tomás Narvaja Coronel, domiciliado en la ciudad de Hernandarias.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 26ª de Limoy, los agentes policiales verificaron una camioneta Toyota Land Cruiser, de color blanco. Durante la inspección encontraron varias cajas de cartón con la inscripción del Laboratorio Catedral.

Al ser consultado sobre la procedencia de los productos, el conductor no pudo justificar su origen, por lo que los intervinientes decidieron trasladarlo con el vehículo y la carga hasta la sede policial.

Personas parcialmente visibles en camiseta blanca en un entorno con cajas de medicamentos apiladas, indicando un operativo de incautación.
Los fármacos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Entre los productos incautados figuran 1.040 ampollas de Tirzedal de 15 mg, 8.000 unidades de TG 15, 4.000 ampollas de T 36 MD, productos identificados como Alluvi Reyratutide de 40 mg, en presentación de jeringas tipo bolígrafo, y 100 ampollas de Botox Israden.

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El caso fue comunicado al fiscal de turno de Minga Porã, Fernando Galeano, quien comisionó a su asistente, la abogada Dila Guedes, para intervenir en el procedimiento.

Por disposición fiscal, el aprehendido, la camioneta y los medicamentos incautados fueron remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Marcas de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, para continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de los productos.

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