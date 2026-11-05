Incautan miles de ampollas de fármacos para adelgazar de dudosa procedencia

El procedimiento fue realizado a las 09:30 de este jueves, sobre la Ruta PY07, a la altura del kilómetro 110. El aprehendido fue identificado como Tomás Narvaja Coronel, domiciliado en la ciudad de Hernandarias.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 26ª de Limoy, los agentes policiales verificaron una camioneta Toyota Land Cruiser, de color blanco. Durante la inspección encontraron varias cajas de cartón con la inscripción del Laboratorio Catedral.

Al ser consultado sobre la procedencia de los productos, el conductor no pudo justificar su origen, por lo que los intervinientes decidieron trasladarlo con el vehículo y la carga hasta la sede policial.

Entre los productos incautados figuran 1.040 ampollas de Tirzedal de 15 mg, 8.000 unidades de TG 15, 4.000 ampollas de T 36 MD, productos identificados como Alluvi Reyratutide de 40 mg, en presentación de jeringas tipo bolígrafo, y 100 ampollas de Botox Israden.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue comunicado al fiscal de turno de Minga Porã, Fernando Galeano, quien comisionó a su asistente, la abogada Dila Guedes, para intervenir en el procedimiento.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Por disposición fiscal, el aprehendido, la camioneta y los medicamentos incautados fueron remitidos a la Unidad Fiscal Especializada en Marcas de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, para continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de los productos.