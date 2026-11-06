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ABC en el Este
06 de noviembre de 2026 - 06:47

Anuncian chaparrones para este viernes y lluvias con tormentas eléctricas para el sábado en Ciudad del Este

La Dirección de Meteorología prevé otra jornada con probabilidad de lluvias.
La Dirección de Meteorología prevé otra jornada con probabilidad de lluvias.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas cálidas, con probabilidad de precipitaciones y cambios en las condiciones del tiempo durante el fin de semana en Ciudad del Este y alrededores.

Por ABC Color

Para este viernes se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serán variables. También se esperan chaparrones. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

Las condiciones meteorológicas cambiarían mañana sábado, jornada en la que se pronostica un ambiente cálido a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego soplarán moderadamente del sector sur. Se esperan lluvias dispersas, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, aunque posteriormente el tiempo comenzaría a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 26 °C.

Para el domingo se anuncia un mejoramiento de las condiciones climáticas, con un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima prevista será de 16 °C y la máxima de 25 °C.

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