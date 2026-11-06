Anuncian chaparrones para este viernes y lluvias con tormentas eléctricas para el sábado en Ciudad del Este

Para este viernes se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, que posteriormente serán variables. También se esperan chaparrones. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 32 °C.

Las condiciones meteorológicas cambiarían mañana sábado, jornada en la que se pronostica un ambiente cálido a fresco, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego soplarán moderadamente del sector sur. Se esperan lluvias dispersas, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, aunque posteriormente el tiempo comenzaría a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre 20 °C y 26 °C.

Para el domingo se anuncia un mejoramiento de las condiciones climáticas, con un ambiente fresco a cálido, cielo parcialmente nublado y vientos del sur. La mínima prevista será de 16 °C y la máxima de 25 °C.