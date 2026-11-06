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ABC en el Este
06 de noviembre de 2026 - 18:10

Minga Guazú: nuevo intendente denuncia millonarias deudas y presunto esquema de corrupción

El titular de la ANR Horacio Cartes con el intendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano.
El exintendente de Minga Guazú, Diego Ríos Llano, con el titular de la ANR, Horacio Cartes.gentileza

El nuevo intendente de Minga Guazú, César Paredes (ANR-HC), recibió la administración municipal con una deuda de G. 25.000 millones, salarios atrasados desde junio y una serie de presuntas irregularidades.

Por ABC Color

El jefe comunal explicó que entre los principales compromisos financieros figuran una deuda de G. 3.500 millones por la construcción del Paseo del Pionero, obra estrella del intendente saliente, cuyo costo total habría rondado los G. 4.200 millones.

También citó otros G. 1.500 millones pendientes por las obras de iluminación del tramo comprendido entre los kilómetros 26 y 30, además de tres cuotas impagas de un préstamo superior a G. 1.800 millones.

Municipalidad opera con déficit mensual

Paredes sostuvo que la Municipalidad recauda menos de G. 1.000 millones mensuales, mientras que sus gastos operativos oscilan entre G. 1.100 millones y G. 1.200 millones. Asimismo, no recibió documentos de los ingresos de octubre. Según indicó, encontró apenas G. 70 millones en caja.

César Paredes
El nuevo intendente, César Paredes, anunció que denunciará ante la Fiscalía los presuntos hechos de corrupción.

Intendente era el único que cobraba su salario

Otro problema que heredó el nuevo intendente es el atraso salarial, que incluso había motivado varias movilizaciones durante el periodo anterior. Según manifestó, los funcionarios recibieron su último salario en junio y la deuda acumulada hasta octubre rondaría los G. 4.000 millones.

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En contrapartida, Paredes afirmó que el exintendente Diego Ríos (ANR) habría percibido regularmente sus remuneraciones y hasta el aguinaldo proporcional, pese a la falta de pago a los demás funcionarios.

Presuntos hechos de corrupción

Uno de los puntos más delicados de las primeras verificaciones guarda relación con presuntas maniobras de corrupción mediante anulaciones de facturas de impuestos inmobiliarios y patentes comerciales.

De acuerdo con Paredes, las operaciones detectadas alcanzarían aproximadamente G. 8.000 millones solamente en lo que va del año.

El intendente explicó que encontraron casos de empresas locales y multinacionales que habrían realizado pagos millonarios, pero cuyas facturas posteriormente fueron anuladas. En algunas situaciones, los comprobantes habrían sido reemplazados por otros de montos considerablemente inferiores.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la Dirección de Tránsito, donde supuestamente se imprimían habilitaciones vehiculares fuera de las dependencias municipales, sin que los pagos ingresaran a las arcas de la institución.

Ante los hallazgos, Paredes anunció que solicitará una auditoría general de la Contraloría General de la República y que presentará denuncias ante el Ministerio Público.

El recorrido político del exintendente

Diego Ríos llegó a la Intendencia de Minga Guazú con la chapa del movimiento Yo Creo. Posteriormente se incorporó a Honor Colorado y, este año, pasó a Fuerza Republicana con la intención de buscar su reelección.

Sin embargo, no logró superar las internas partidarias y quedó fuera de la carrera por un nuevo periodo al frente de la Municipalidad.

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