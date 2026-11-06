Segundo día de protestas en Ciudad del Este: bloquean la ruta PY02 en la zona céntrica

Los manifestantes bloquean el tránsito en la zona céntrica, lo que genera importantes embotellamientos sobre la ruta PY02, así como sobre la avenida Pioneros del Este.

Con pancartas y cánticos de protesta, los manifestantes exigen que los responsables de la crisis del país paguen por sus actos y devuelvan el dinero a todas las personas afectadas.

Entre los mensajes exhibidos en los carteles se leen frases como “Embarguen los bienes de Peña”, “Santi a Tacumbú” y “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno”.

Para esta jornada, alumnos de diferentes facultades de la Universidad Nacional del Este (UNE) anunciaron que también se plegarán a la medida de fuerza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fuerte despliegue policial en la zona de la movilización de ciudadanos

Un nutrido contingente policial permanece en el lugar para resguardar la zona y evitar incidentes.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

El comisario principal Francisco Rolón, jefe de la Comisaría 1ª de Ciudad del Este, manifestó que los manifestantes anunciaron ayer que hoy intentarían avanzar hasta el Puente de la Amistad.

Ante esa posibilidad, la Policía dispuso un importante despliegue de uniformados, con apoyo de grupos tácticos, para controlar la situación y garantizar la seguridad en la principal conexión fronteriza con Brasil.