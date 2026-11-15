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ABC en el Este
15 de noviembre de 2026 - 07:41

Calor y lluvias marcarán los próximos días en Ciudad del Este

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La Dirección de Meteorología prevé lluvias para los próximos días en el Este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia jornadas cálidas, con cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias dispersas para Ciudad del Este y alrededores durante los próximos días.

Por ABC Color

De acuerdo con el pronóstico actualizado este domingo la jornada se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 21 °C y 30 °C. Se prevé cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas.

Para mañana, lunes, las condiciones serán cálidas a calurosas, con una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos del noreste que posteriormente cambiarán a variables. También se esperan lluvias dispersas.

En tanto, para el martes, se pronostica un ambiente cálido, con temperaturas entre los 23 °C y 28 °C. La jornada estará marcada por la persistencia de la nubosidad y la posibilidad de lluvias dispersas, acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas.

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