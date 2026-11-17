Para este martes se espera un ambiente caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 24 °C y 29 °C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que posteriormente pasarán a ser variables. También se pronostican lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas.

En tanto, para mañana, miércoles, se anuncia una jornada cálida, con una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C. Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la nubosidad, vientos del noreste y posteriormente variables, además de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Por su parte, el jueves se presentará nuevamente un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que irán de los 22 °C a los 31 °C.

Se prevé cielo mayormente nublado, vientos variables y chaparrones que podrían estar acompañados de ocasionales tormentas eléctricas.

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