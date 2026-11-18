Durante el encuentro, los ediles escucharon los reclamos de los líderes y se comprometieron a dar seguimiento a las iniciativas y gestiones planteadas por los representantes indígenas.

El reclamo generalizado de los representantes indígenas se centró en la falta de respuesta del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), presidido por Hugo Ramón Samaniego Hermosilla. Asimismo, pidieron asistencia tanto a la Gobernación como a las municipalidades.

Jorge Vera, líder de la comunidad indígena ubicada en el Km 12 de Ciudad del Este, solicitó asistencia para acceder a agua potable, electrificación y limpieza del predio donde viven.

Vera explicó que la comunidad se encuentra en situación de abandono y recordó que, en 2008, fueron desalojados y el predio fue utilizado como vertedero durante seis meses. Actualmente, de las cuatro hectáreas que poseen, aproximadamente una está cubierta por residuos.

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El dirigente también cuestionó la falta de asistencia por parte del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Explicó que reciben ayuda de fundaciones con entrega de víveres, pero no cuentan con acompañamiento permanente de las instituciones públicas.

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Recordó que en septiembre pasado recibieron del Indi 25 paquetes de víveres para las 47 personas que integran la comunidad, en el marco de la asistencia brindada a los afectados por las inundaciones, una ayuda que consideró insuficiente ante las necesidades de las familias.

Asimismo, pidió que la Municipalidad, administrada por el intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo), se encargue del retiro de los residuos acumulados. Dijo que, si no se concreta la limpieza, saldrían a manifestarse para exigir una solución.

Por su parte, Porfirio Gauto González, líder de la comunidad Ka’aguy Roky, de Itakyry, también pidió agua potable para las 37 familias que viven en su comunidad.

Gauto González mencionó que en el distrito de Itakyry existen ocho comunidades indígenas, cada una con diferentes necesidades, y lamentó la falta de asistencia del Indi para atender las problemáticas que enfrentan.