La Dirección Nacional de Meteorología emitió una alerta de tormentas esta mañana, al advertir que sistemas de tormentas se intensificaron rápidamente sobre la zona, lo que generó la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo.

Para el transcurso de la jornada se prevé que persistan las condiciones de inestabilidad atmosférica, con un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, luego del sureste. También se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.

El ambiente se mantendría cálido, con temperaturas que oscilarían entre 22 y 27 °C.

Para los próximos días, se mantendría la probabilidad de lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en algunas zonas, alternadas con mejorías parciales. Las temperaturas continuarían elevadas, con amaneceres cálidos y tardes calurosas, lo que favorecería una sensación térmica relativamente alta durante las horas de mayor calentamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hacia mediados de la semana, las condiciones atmosféricas podrían presentar algunas variaciones, aunque persistiría el ambiente cálido y húmedo, con posibilidad de nuevos episodios de precipitaciones y tormentas eléctricas.