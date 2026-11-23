Se trata de João de Lima Eleutério, exintendente del municipio de Marquinho, estado de Paraná, Brasil. Su captura estuvo a cargo del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (DECACPI), con apoyo de agentes de Investigaciones de Katueté.

Según datos, el 15 de abril de 2011, un Tribunal de Laranjeiras do Sul lo condenó a 23 años de prisión como autor intelectual en un doble homicidio calificado y lesiones corporales graves, hechos ocurridos en 1998.

En aquel episodio, dos hermanos que eran opositores políticos fueron asesinados y la esposa de uno de ellos resultó gravemente herida. Además, el exintendente tendría otras condenas por homicidios, que totalizan 66 años de pena privativa de libertad en Brasil.

El comisario principal Carlos Duré explicó que el hombre permanecía prófugo desde 2011 y que los investigadores habían recibido información, hace aproximadamente cuatro meses, sobre su posible presencia en territorio paraguayo.

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El detenido reconoció que fue condenado en Brasil y sostuvo que había apelado la sentencia. Manifestó que, tras recurrir a la Justicia, obtuvo el régimen semiabierto y permaneció otros 14 años en su país antes de trasladarse a Paraguay, hace una década.

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El detenido fue trasladado a Ciudad del Este y en las próximas horas será expulsado del país y entregado a la Policía Federal de Brasil en Foz de Yguazú.