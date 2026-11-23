El accidente laboral ocurrió este lunes, aproximadamente a las 13:43, en el silo de la empresa Agrofértil, en el kilómetro 27, lado Monday, de Minga Guazú.

Según datos, Julio César Cardozo Cabañas (20) se encontraba realizando tareas de paleada en los ductos del silo, junto con otros tres trabajadores.

En un momento dado, Cardozo Cabañas perdió el equilibrio y cayó al interior del tubo, donde fue succionado por los granos. Sus tres compañeros intentaron rescatarlo inmediatamente, pero no tuvieron éxito.

El hecho fue reportado a la Policía Nacional por la administradora del silo, Angélica Martínez Vera (37).

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Bomberos voluntarios de la compañía K-122 de Minga Guazú, con apoyo de bomberos de Ciudad del Este, extrajeron el cuerpo sin vida del silo.

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Personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional se constituyó en el lugar para realizar el trabajo pericial, bajo la dirección del agente fiscal de turno, Elvio Aguilera.