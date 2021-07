Soñar con una cabeza: ¿Qué significa?

Relato de un sueño: “Estaba yo frente a dos cabezas de hombre, que estaban sobre la mesa, tenía miedo porque no sabía cómo llegaron ahí… no sabía qué hacer y luego vino mi mamá y me ayudó a meter en la bolsa una de las cabezas, pero la otra se quedó sobre la mesa”

Interpretación: Esta persona estaba ante una decisión importante en su vida que le causaba incertidumbre y hasta le quitaba el sueño y le generaba estrés… tenía dudas para tomar la elección y no sabía qué hacer. En su sueño aparece la madre, que es una representación de nuestros aspectos emocionales, así que la respuesta a su inquietud era la de tomar la decisión teniendo en cuenta sus emociones, la opción que más le gustaba y que le podría generar más satisfacción y alegría.

En otras ocasiones las cabezas que aparecen en los sueños están decapitadas, lo cual genera una carga emocional importante y bien se puede tomar por pesadilla. Sin embargo, la representación analítica nos dice que una cabeza separada del cuerpo estaría representando una incongruencia entre lo que creemos y lo que hacemos, o la falta de lógica de nuestros actos.

Ejemplo de soñar con una cabeza decapitada: “Soñé que en el trabajo hubo un accidente y una persona cayó y fue decapitada”.

Interpretación: Cuando el sueño sucede en el ambiente laboral, lo más probable es que el sueño se refiera a cuestiones del trabajo. La cabeza como ya mencionamos es representación de una cuestión de lógica y de razonamiento. Así que en este sueño se simbolizan unos problemas laborales que traerán consecuencias negativas asociadas a las acciones o decisiones que puedan tomarse. Los sueños no predicen el futuro, pero pueden representar el escenario más probable ante una cuestión en particular. Así que éste sueño fue una invitación a la reflexión del soñador para evaluar qué puede estar haciendo mal de tal manera a corregir los errores.

Hay sueños en donde la presencia de una cabeza decapitada no afecta las emociones del soñador, e incluso refieren una sensación de paz.

Tal es el caso de Valeria, que soñó que se encontraba hablando con una cabeza decapitada de una mujer anciana. No se asustó, ni le pareció alarmante, por el contrario, al despertar, sintió una gran paz.

Interpretación: Aquí tenemos a la cabeza como símbolo de raciocinio y las personas de tercera edad o ancianas hacen referencia a sabiduría. En este sueño se indica al soñador la necesidad de escuchar a personas con más experiencia al respecto de algún tema que se está desarrollando o alguna decisión importante que se deba tomar.

Los sueños en donde la imagen de una cabeza aparece, pueden tener distintos matices y depende en gran medida de la experiencia de cada uno y de las emociones provocadas por el sueño para determinar con mayor grado de exactitud el contenido simbólico de lo soñado.