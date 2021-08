Vivir con alegría administrando mejor nuestras emociones

En el programa Factor Clave de ABC Tv la couch Silvia Gill abordó la inteligencia emocional desde algunos actos cotidianos a los que la pandemia nos enfrenta hoy. “Yo creo que tenemos que administrar las realidades, sin duda alguna, uno no puede vivir en negación, sino aceptar la realidad. Tener un plan de contingencia, no quiero abusar del término sobrevivencia, sobrevivir tampoco es vivir. Si la idea es vivir con alegría, vivir con felicidad pero saber administrar nuestras emociones, y aprender a administrar nuestro temor”.

Gill expuso la idea de no llegar al pánico, a una vida de puro temor, y mencionó a las personas que no salen de casa y no hacen su vida. Una forma de administrar según la couch, “miro las estadísticas, miro los fallecidos pero también miro los recuperados, son miles de recuperados. Empezar a cambiar el punto de vista del observador. Uso tapabocas, me lavo las manos, me cuido en todo lo protocolar, pero desde la liviandad. No desde el estrés, desde la carga y mucho menos el plagueo. Porque el plagueo me inhibe una función de acción de decisión, y paso a ser una mujer reactiva en vez de ser una mujer proactiva”, alertó.

Gill también señaló que “si empiezo a perder la paz con el “shake”, se debe cambiar desde la liviandad, no desde la crisis, el miedo, pánico, en ese transtorno compulsivo. Yo creo que tenemos que empezar a administrar mejor nuestras emociones, aceptando las realidades, el protocolo, pero viviendo desde la paz, la liviandad, el gozo, la alegría”.

Necesitamos adultos felices

Gill amplió su exposición, “nuestros hijos merecen padres felices y no depresivos, no solo estamos en una pandemia de covid, sino también de ansiedad. En cualquier momento entramos en una pandemia de depresión a causa de nuestro analfabetismo emocional. Y nuestros hijos están mamando ese temor”.

Más adelante vaticinó, “que lindo sería que podamos empezar a observarnos, a vivir desde la liviandad”.

Recomendó “más naturaleza para los chicos, más contacto con el sol, el pasto, la arena, el ensuciarse, actividades al aire libre, más deportes. Entonces vamos complementando lo virtual con actividades sociales que ya están habilitadas y se pueden hacer. Arte, robótica, ayudarle a nuestros niños a no perder la sociabilidad, porque somos seres gregarios, nos necesitamos, vinimos a vivir conectados y ayudar al prójimo, eso eleva el alma”, subrayó.

Que los talentos de cada uno pueda poner a disposición de los demás, eso ayuda a cuidar el medio ambiente. No es preguntarnos ¿qué planeta vamos a dejar a nuestros niños?, sino ¿qué niños o adultos vamos a dejar a nuestro planeta? Niños más conscientes del cuidado global que hoy requiere el planeta”, finalizó.