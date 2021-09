Proyecto “Salir a jugar” un encuentro al aire libre

Los eventos “Salir a Jugar” son una invitación abierta a toda la ciudadanía para dejar el encierro, abandonar la vida sedentaria, dejar a un lado las pantallas de celulares y venir a los espacios abiertos y públicos para desarrollar actividades de esparcimientos e integración. Una oportunidad para hacer deportes al aire libre.

“Los juegos y encuentros están inspirados en las tradiciones de miles de años y de todos los países en una época donde todo lo que se tenía eran tu propio cuerpo y la naturaleza. Así los pueblos primitivos, las tribus y los jóvenes de los tiempos hacían para conocerse, entretenerse y desarrollar habilidades físicas. Sin embargo, llegó el Siglo XXI con toda su carga tecnológica y mucho literalmente perdieron todo contacto con esas formas de diversión que están impresos en nuestro ADN, el instinto de correr, defender, huir o luchar”, comenta Fernando Bogado organizador de los encuentros de juegos y amistad.

Afirma que en este sentido los juegos como el Kabaddi de la India, el Kibasen de Japón, el Baseball Inglés, y la Toma de la Bandera, juego militar muy usado en los campamento scouts, rescatan esas tradiciones que hicieron la alegría de millones de seres humanos a lo largo de su historia.

“En Paraguay hemos empezado este movimiento tratando de conservar su esencia, la diversión que no cuesta nada. Personalmente me era lamentable escuchar que mis hijos solo entendían la diversión capitalista donde disfrutar era sinónimo de tener dinero y no tener era sinónimo de aburrimiento. Me preguntaba ¿En que momento nos sucedió eso? una visita al shopping era lo único que conocían y jamás supieron que hacer cuando les decía “jueguen en la plaza”, ya no quedaba nadie que supiera de que juegos hablaba” explica Fernando en base a su experiencia.

El próximo encuentro será el sábado 18 de septiembre, desde las 15:00 a 18:30 horas, en el Parque Ñu Guazú, portón 1. “En la ocasión jugaremos el Baseball, la Toma de la Bandera y el Kibasen Japonés, juegos donde se puede conversar cierta distancia social pero con mucha diversión”, dice.

También Fernando invita a todas las personas que quieran sumarse y que le den “me gusta” a su página del Facebook y “Asisitiré” al evento que ahí está anunciado.

Cabe mencionar que Fernando Bogado es un especialista en juegos recibido por la Universidad de Pennsylvania y ha hecho investigaciones de juegos alrededor del mundo. Para más datos e informes pueden llamar al (0983) 491-651.