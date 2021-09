Linfedema, epidemia escondida que debe ser bien diagnosticada

Cuidado verdadero o True care, en inglés, es un proyecto que dirige el Dr. Sergio Gianesini, enfocado en una campaña de educación que busca contrarrestar las fake news o noticias falsas. La edición especial dedicada a nuestro país contó con la participación virtual de dos médicos paraguayos y una paciente que hablaron del linfedema y enfermedades venosas.

Se calcula que un 40% de las comunicaciones en sitios web pueden transmitir noticias falsas. El doctor Sergio Gianesini, médico experto vascular de la Fundación v-WIN, lleva adelante el referido proyecto, cuyo webinar tuvo una edición especial desde Paraguay hace unos días, en el cual se unieron virtualmente, además de Gianesini, con los doctores paraguayos Chantal Aguero, experta en enfermedades vasculares, Ángel Vera, médico de familia, que vive y trabaja en el interior del país, y una paciente portadora de enfermedad linfática.

El síntoma más notorio del linfedema es la hinchazón de piernas y brazos, entre otros.

El Dr. Gianesini remarcó que están trabajando virtualmente en Paraguay, esperando estar próximamente aquí. “Trabajamos en la sinergia de la enfermedad venosa y el médico familiar, la primera línea de atención y manejo de un amplio número de pacientes. También la relación entre el médico familiar y el médico experto en enfermedades venosas y linfáticas”, señaló.

La doctora Chantal opinó que hay mucho trabajo por realizar, ya que “Paraguay como parte de Latinoamérica tiene dificultades por razones financieras, geográficas y culturales. Esto lleva a que los pacientes tengan dificultades para llegar a un diagnóstico y solución a su problema”.

“La enfermedad linfática no otorga una remuneración como otros muchos otros procedimientos venosos”, admitió la doctora. Además, “el paciente no llega al profesional adecuado para comprender su enfermedad, no recibe diagnóstico y tratamiento, lo que tiene una consecuencia un impacto en su calidad de vida”.

Por otra parte, continuó la profesional, “como profesionales médicos debemos ser portadores de información veraz, eso contribuirá a mejorar a nuestros pacientes y hacer frente a las fake news”.

Una enfermedad subdiagnosticada

El Dr. Gianesini expuso “el problema social de difícil solución, y la única forma de evitarlo completamente es poner al paciente con las piernas en posición elevada todo el día para evitar la natural fuerza de la gravedad. Y así prevenir enfermedades venosas y linfáticas. Estamos hablando de enfermedades que abarcan el 2 % del presupuesto de salud pública, por lo tanto estamos hablando de una enfermedad que afecta económicamente y en muchas ocasiones es subdiagnosticada, por ejemplo, las enfermedades de congestión pélvica”.

También refirió que “una tercera parte de las mujeres en Paraguay pueden tener una insuficiencia venosa pélvica, y menos del 40% acude a una consulta médica adecuada. Es otro tema que requiere más interacción y colaboración entre el médico familiar y el especialista en enfermedades venosas”.

El linfedema en una comunicación global

El Dr. Gianesini opinó que estos pacientes afectados por enfermedades venosas linfáticas no acuden a grandes centros de salud, por lo que es más importante estar globalmente comunicados.

“Uno de los temas que llevaremos al congreso en Dubái en febrero del 2022 acerca de comunicación y fake news”, recordó.

Habló del linfedema como epidemia escondida, ya que muchas mujeres piensan que están con obesidad cuando en realidad tienen problemas linfáticos.

Desde una perspectiva rural

El médico de familia, que inició su carrera en Paraguay para luego ir a Nueva York y luego volver a Paraguay a una zona rural, el Dr. Ángel Vera, intervino en esta conversación virtual.

Vera dijo que es un desafío trabajar en la zona rural del Paraguay, un país con limitaciones en el acceso a salud y especialistas, por lo cual debe derivar pacientes a la capital.

“En el área en que vivo tenemos 3 mil habitantes, no tenemos especialistas ni apoyo para diagnosticar trombosis u otras patologías, por lo cual el paciente es subdiagnosticado, y llega tarde a Urgencias”.

El Dr. Vera expresó, “he visto fallecer pacientes por no recibir diagnostico y tratamiento. Linfedema he visto menos, más trombosis y enfermedades venosas. Hago lo que puedo y lo que no envío a la capital”.

Una media o vendas

El Dr. Gianesini aportó, que la simple indicación de una media o una venda a un paciente puede hacer la diferencia en un paciente para prevenir una trombosis. En cuanto al linfedema dijo que podría ser una epidemia escondida, “un paciente es visto como obeso y en realidad podría tener linfedema, enfermedad que afecta a mujeres que por ejemplo tienen medidas diferentes en el cuerpo, superior e inferior y se relaciona con un problema linfático”.

El linfedema en carne propia

La paciente Mirtha González, presidenta de la Asociación Amigos del Linfedema, también dio su punto de vista agradeciendo que se hable del linfedema, y la necesidad de evitar las fake news, que hacen mucho daño.

“Las noticias falsas nos alejan de los conocimientos científicos, y nos llevan por caminos inciertos. Conocer el linfedema permite a los pacientes sobrellevar la enfermedad, tener herramientas para que una madre sepa cómo tratar a su hijo enfermo. Manejarse cuando el paciente debe afrontar horarios laborales largos”, dijo.

Además, que los médicos especialistas y de familia hablen del linfedema hace que los afectados se sientan menos solos, observó la paciente experta.

El Dr. Gianesini subrayó la importancia de que “los médicos compartan sus conocimientos científicos pero son los pacientes los que finalmente nos enseñan, por eso compartimos con asociaciones. Esperando poder estar pronto en Paraguay”, finalizó.