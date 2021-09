Unas 77 millones de personas en las Américas sufren un episodio de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, la mitad de ellas niños menores de 5 años, según datos de la OMS. Al respecto, la nutricionista Rosa Araujo, del Instituto Nacional de Alimentos y Nutrición (INAN), comenta que dicha organización vio la necesidad de concienciar a los manipuladores de alimentos sobre sus responsabilidades a la hora de elaborar procedimientos más simples.

Esto para que todas las personas que adopten buenas practicas que puedan contribuir diariamente a que los alimentos que consumimos tengan una calidad higiénica y prevenir la aparición de enfermedades que se transmiten por los alimentos que comemos.

“Estas enfermedades se denominan Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA), que son causadas por microorganismos peligrosos y sustancias químicas tóxicas. La mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria se pueden prevenir con una manipulación apropiada de los alimentos”, refiere Araujo.

“La Inocuidad es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se los prepara y consumen. Un alimento es inocuo cuando está libre de peligro, digno de confianza, que no produce daño alguno. Certeza de que la ingestión no producirá enfermedad.” señala también Araujo.

¿Quiénes manipulan alimentos?

La nutricionista dice que todos estamos involucrados. “Manipular alimentos es un acto que, sin importar nuestro oficio, todos realizamos a diario; bien sea como profesionales de la gastronomía, en nuestra casa, o como operarios en una planta de alimentos. Es muy importante seguir las cinco claves para la inocuidad de los alimentos, ya que una manipulación adecuada de éstos es clave para prevenir las enfermedades de transmisión alimentaria”.

Cinco claves para la inocuidad de los alimentos:

1- Mantenga la limpieza

Cuide su higiene personal. Lávese las manos antes de preparar alimentos y varias veces durante su preparación y después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies y utensilios y equipos usados en la preparación de alimentos y proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales.

En la tierra, el agua, los animales y la gente se encuentran microorganismos peligrosos que causan enfermedades. Los microorganismos son llevados de una parte a otra por las manos, los utensilios, ropas y esponjas.

2- Separe alimentos crudos y cocinados

Use equipos y utensilios como cuchillos, tablas de cortar diferentes para manipular carne, pollo y pescado de otros alimentos crudos como verduras y frutas.

Mantenga los alimentos en recipientes separados para evitar contacto entre crudos y cocinados. Los microorganismos pueden contaminar otros alimentos, comidas cocinadas o listas para comer durante su preparación o conservación.

3- Cocine completamente los alimentos

Cocine correctamente los alimentos especialmente carne, pollo, huevo y pescado. Caliente los alimentos como caldos y guisos para asegurarse que alcancen 70 °C.

Para carnes rojas y pollo cuide que no queden partes rojas en su interior. La correcta cocción mata casi todos los microorganismos peligrosos. Cocinar el alimento hasta que todas las partes alcancen 70 °C garantiza la inocuidad para el consumo.

4- Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Enfríe lo más pronto posible los alimentos cocinados y los preparados y manténgalos por debajo de 5 °C.

Mantenga la comida bien caliente, por encima de 65ºC. Si el alimento es conservado a temperatura ambiente los microorganismos se multiplican más rápidamente. En cambio, por debajo de los 5 °C o por encima de 65 °C la multiplicación de microorganismos se hace más lenta o se detiene.

5- Use agua y materias primas seguras.

Use agua potable o asegúrese de potabilizarla para su consumo y antes de la preparación de alimentos. Seleccione los alimentos sanos y frescos. No utilice ni consuma alimentos después de su fecha de vencimiento.

En los alimentos y el agua se pueden encontrar microorganismos y sustancias químicas peligrosas, por este motivo debemos tener cuidado en la selección de los mismos. El consumo y utilización del agua potable o tratada ayuda a prevenir enfermedades.