Caso Will Smith: ¿Qué es la broma capacitista?

Las bromas capacitistas, dice la Lic. Lourdes Sanabria, psicóloga clínica, son chistes que se hacen sobre personas con algún tipo de discapacidad. En este caso hablamos de la burla del actor Chris Rock hacia la también actriz Jada Pinkett Smith, quien padece de alopecia, en la entrega de los Premios Oscar. Ofendido, Will Smith subió al escenario y le propinó un golpe a modo de “defensa” a su esposa.

Las bromas capacitistas se pueden comparar con el bullying, porque son formas de microagresiones, sostiene por su parte la Lic. Lucía Mangano, sicóloga clínica. “Muchas veces detrás del humor se ocultan formas de discriminación… esta clase de chistes pueden perpetuar una situación de desigualdad”, refiere.

“En una sociedad como la nuestra, el cuerpo ideal está reesaltado al máximo y cuando se es diferente siempre genera incomodidad. Usar esas formas de chistes considero como seguir resaltando esa desigualdad existente”, agrega Mangano.

Las bromas capacitistas alteran todos los ámbitos de la vida de la persona. “Se dan en las instituciones educativas, la familia, la escuelas y hasta las propias organizaciones laborales”, sostiene Sanabria.

El impacto de las bromas capacitistas

“Las personas que son objeto de burla por su cuerpo no solamente cargan con el peso de no ser aceptadas por la sociedad sino que también tienen que vivir con estas microagresiones”, enfatiza Mangano.

Para ella es improcedente “usar un cuerpo que no es tuyo de forma de burla”. “No sabemos como se siente ella, que es esta enfermedad autoinmune como es la alopecia es cuando el cuerpo ataca por error los folículos capilares. Ella tiene que vivir ese sentimiento de ´ok, mi pelo no es como quiero pero también tengo que quedarme callada por las bromas que me hacen al respecto`. No me parece bien. Es una forma de bullying y de microagresion” reitera.

Otra consecuencia, agrega Sanabria, es la “perdida de la autoconfianza y llega un punto en que es imposible lidiar con tana agresión. Y así nuevamente caemos en lo mismo, de que las personas con discapacidades son aisladas, o prefieren aislarse antes de salir a un mundo hostil, sin empatía, o una responsabilidad afectiva. Y esto trae consigo, otros problemas como depresión, ansiedad, etc, y no solo estas personas con discapacidades, también su entorno cercano”.

Sanabria agrega que las personas tienden a hacer bromas sobre las discapacidades de otras personas o su aspecto físico viene de un patrón construido desde la casa. Hay veces que por presión social el sujeto de las bromas tiende a reírse o incluso autoburlarse pero en el fondo impacta en sus sentimientos. Así se normalizan estas conductas.

El machismo y el patriarcado

Por otra parte, Mangano analiza el comportamiento de Will Smith diciendo que tampoco está de acuerdo con el actuar de Will Smith ante una broma capacitista.

“No me parece que esa haya sido la forma de dejar en claro de que ese chiste estuvo mal. Con ese acto, él dejó en claro que sigue un modelo de masculinidad que justifica la violencia por amor” explica Mangano.

“Para ellos cualquier acto violento por amor esta justificado y no debe ser así. Es un hombre que vive en un mundo patriarcal, en un mundo machista”, reflexiona Mangano.

“Entonces sus reacciones, en este caso el hombre viril conquistando y protegiendo, el macho alfa protegiendo a su mujer y subrayo ese su porque la toma como de su propiedad”, refiere, agregando que ninguno de los dos comportamientos estuvieron correctos.

¿Qué hacer cuando somos objetos de bromas capacitistas?

Para la Lic. Sanabria, Lo primordial siempre es hablar, no callar o hacer como que nada pasa, “porque todo lo que callamos termina saliendo de otras formas ya sea a nivel físico, u otras agresiones”.

“Entonces, decir, mira lo que estás diciendo, o como te estas comportando, me está dañando, o mira lo que estás haciendo, le daña a mi ser querido. En el caso de las ceremonia de los Premios Oscar los dos generaron violencia y esta solo genera más violencia” acota.

Para no repetir estas conductas, “protegemos a los niños, cuidando nuestros comentarios, aprendiendo nosotros como adultos a respetar la diversidad, porque los chicos aprenden todo lo que ven de nosotros, y lo repiten nuevamente. Entonces fomentar el respeto, la inclusión, y la igualdad de derechos”, finaliza Sanabria.