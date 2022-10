Ocho faltas que debemos evitar cometer en la mesa

Para saber más sobre lo que debemos y lo que no debemos hacer cuando nos sentamos a la mesa con otras personas, la asesora y personal shopper Simone Schuster nos enseña todo lo necesario.

Lea más: Explosión de colores, frescura y la mesa bien puesta

Esperar para empezar. Es mucho mejor empezar a comer un poquito después, que cinco minutos antes que todos los demás. Claro que cada situación es diferente, pero a menos que se te diga otra cosa, es mejor esperar a que todos estén sentados y que el anfitrión haya tomado sus cubiertos.

El pan está a tu izquierda. Si el pan está servido en porciones individuales, no pases una vergüenza por comerte el del vecino. El tuyo siempre estará a tu izquierda.

Los secretos de la sopa. La sopa es uno de los platos más difíciles de comer decentemente, pero aquí hay unas pocas reglas que puedes seguir para no pasar vergüenza. Primero que nada no sorbas, y aunque esté caliente por nada del mundo soples la cuchara. Mové la cuchara hacia tu boca, no tu boca hacia la cuchara. Es muy desagradable ver a alguien comiendo encima de un plato de sopa. Y por supuesto ¡no levantes el plato de la mesa y te lo acerques a la cara! No, ni aunque sea para comer con la cuchara.

Una semilla. Hay una semilla en tu aceituna y no sabés qué hacer con ella. No la escupas en tu plato. Agarrala discretamente con la mano y ponela al lado de tu plato o en el platillo puesto para ese fin. No hagas un escándalo y sacala lo más discretamente posible.

Atención con la servilleta. Es un accesorio sencillo que puede provocar muchas preguntas. Primero, recordá que tu servilleta normalmente estará a tu izquierda ¡no agarres la del vecino! Luego, colocala en tu regazo en cuanto todos los comensales se hayan sentado. No comas o bebas nada hasta que la hayas colocado correctamente, y no la abras sacudiéndola, es una llamada de atención innecesaria.

No comas a toda velocidad. Puede que tengas mucha hambre, pero procurá terminar tu comida más o menos al mismo tiempo que los demás comensales. No gesticules con los cubiertos, tampoco lamas el cuchillo para limpiar lo que quedó de la comida. No te sirvas mucho, es mejor servirse de a poco que tener tan lleno el plato que hasta se cae la comida.

Las preguntas inoportunas. Si te hacen una pregunta cuando acabas de meter un bocado a la boca, sonreí ligeramente y hacé una seña con tus manos para indicar que no podés responder en ese momento. No trates de tragarte la comida en ese instante, porque las cosas podrían salir peor.