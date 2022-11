Nutrición y deportes, un estilo de vida

Laura Rojas es nutricionista del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y dedica su vida al cuidado nutricional de nuestros deportistas de élite que representan al país en competencias nacionales e internacionales: “Siempre me gustó todo lo relacionado a la salud y alimentación.

Además, desde chica practico deportes y me pasaba compitiendo en intercolegiales o campeonatos nacionales menores, que por más que hayan sido amateurs, yo me los tomaba muy en serio. Siempre pensaba qué podía comer para tener más energía y que a la vez no me ocasionara molestias gastrointestinales. Por eso nunca dudé de mi vocación hacia la salud, nutrición y deportes”.

Licenciada en Nutrición por la Universidad Unida de Asunción, siguió parte de su carrera en la Universidad Estácio de Sa, en Río Janeiro, Brasil. Luego hizo un posgrado de Didáctica Universitaria en la Universidad Católica de Asunción y, al mismo tiempo, una especialización en Nutrición y Dietética Aplicada al Deporte, por la Universidad de León, Barcelona, a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana. También realizó varios cursos de nutrición deportiva con Francis Holway, “quien fue el que me entusiasmó más para sumergirme en esa área”. Agrega que por ello decidió realizar el diplomado en Nutrición Deportiva del Comité Olímpico Internacional, dirigido por nutricionistas referentes del mundo y cuya sede se encuentra en Suiza.

“Apenas terminé, me fui a Londres a realizar una maestría en Nutrición Deportiva, en la London Metropolitan University. Además, estoy certificada por la ISAK nivel 3 (International Society of Advancement in Kineathropometry), lo cual corresponde al perfil de instructora. Por último, para no perder el hilo del estudio y actualizarme, realicé una diplomatura en Nutrición Deportiva por el Institute of Performance Nutrición, que también se encuentra en Inglaterra”.

No solo para los deportistas

A criterio de la experta, la nutrición es para todos, sin importar la edad, para iniciarse en el deporte: “Yo veo la nutrición deportiva no solo para los deportistas amateurs y profesionales, sino para todos los que buscan mejorar su calidad de vida a través de la alimentación y deporte.

Si hablamos de una persona que quiere iniciarse en el deporte, le recomendaría que cuanto antes acuda a un nutricionista deportivo para un asesoramiento sobre cómo debe ser su alimentación y composición corporal para un mejor rendimiento físico y tener éxito en la disciplina que practica. No importa la edad, siempre es un buen momento para entusiasmarse con el deporte, incluso competir”.

¿Por qué es importante acompañar la nutrición en el deporte? “Está más que comprobado que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para el deportista, junto con el descanso y el buen entrenamiento. Todo va de la mano, y si uno de esos pilares no está bien, el rendimiento no será óptimo para esa persona. Y ni hablar de un atleta profesional, que se pasa horas y horas entrenando.

La nutrición juega un papel fundamental para ellos porque, antes que nada, necesitan consumir las calorías adecuadas para que puedan aguantar y rendir bien en sus entrenamientos. Además, es importante aplicar bien las estrategias de nutrición deportiva, que implican la alimentación antes, durante y después del ejercicio.

Antes, para que obtenga la energía necesaria y poder entrenar bien; durante, para que pueda recargar el combustible y seguir entrenando con la misma intensidad en el caso en que los entrenamientos sean largos e intensos. Y después, para que el cuerpo se pueda recuperar bien y esté listo para el siguiente entrenamiento, ya que la nutrición es fundamental para evitar la fatiga acumulada”.

Laura comenta que uno de los desafíos más grande en su carrera fueron los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, de los que formó parte como coordinadora de nutrición. “Fue una responsabilidad muy grande lograr que todos los atletas tengan la asistencia necesaria previa a los juegos y durante ellos. Con mi equipo de nutricionistas, que son cuatro más, creo que hicimos un excelente trabajo”.

Suplemento y sustancias prohibidas

La especialista aclara las diferencias entre el suplemento y las sustancias prohibidas: “Debemos diferenciar bien entre suplementos y sustancias anabólicas o prohibidas. Creo que los suplementos, si son bien utilizados, pueden ser muy útiles y beneficiosos para los atletas, especialmente los de alto rendimiento.

Los anabólicos están fuera de mi mapa de recomendación, evidentemente, y, además, como nutricionista no tengo el aval de poder recomendar ninguno de ellos aunque quisiera. Es más, nuestra misión principal como nutricionistas deportivos es educar a los atletas en evitar utilizar cualquier suplemento desconocido que pueda tener sustancias prohibidas.

Es nuestro mayor miedo, como Comité Olímpico, que a un atleta pueda ser descalificado por doping positivo”. Asegura que en la nutrición deportiva la base de la pirámide es que el atleta lleve una alimentación balanceada, que contenga las calorías y todos los nutrientes necesarios.

En segundo escalón indica el momento de la ingesta y tipo de alimentos en torno a los entrenamientos y competencia. Y, por último, en la punta de la pirámide está la suplementación. Llegar a la competencia requiere un proceso de meses en el cuidado de la alimentación.

En el COP se tiene el Centro de Ciencias Aplicadas al Deporte (CCAD), donde trabajan en conjunto con el área médica, fisioterapia, fisiología y psicología deportiva. “Además, debemos ser los mejores aliados de los entrenadores, que son claves para los atletas, ya que todo el trabajo que se realiza debe estar acorde con los entrenamientos y las planificaciones deportivas. En el CCAD tenemos una organización muy interesante donde existen cuatro agrupaciones de deportes.

Cada agrupación tiene un profesional de cada área que se encarga y se especializa en asistir a esos deportes, lo cual logra que el trabajo sea mucho más organizado y efectivo”.

Una historia de superación

Pablo Zena es nutricionista y entrenador deportivo, cuenta que quedó huérfano muy joven, pero con resiliencia y trabajo duro superó los obstáculos para consolidarse como profesional y otorgar a otros la ayuda para conseguir el estilo de vida saludable que se requiere.

Sobre cómo se dio su ingreso al mundo fitness, cuenta que comenzó con el entrenamiento en el 2002 con la parte de musculación y luego con las clases grupales como taebo, step, aeróbica. “Fueron pasando de moda las modalidades, pero siempre con la misma base de entrenamiento. Entonces fuimos adaptándonos a todos los nuevos tipos de entrenamiento que iban surgiendo”.

Pablo comenta que la nutrición se puso en su camino por medio de una media beca para estudiar nutrición en la Universidad Americana en 2010, cuando trabajaba en un gimnasio céntrico, lo que se le dificultaba por la distancia.

Por ello decidió terminar sus estudios en la Universidad Autónoma de Asunción. “Ni bien finalicé la carrera ya tenía pacientes, eran mis conocidos, mis alumnos. Además, estuve trabajando de cerca con los corredores, maratonistas profesionales, que son en este momento los números uno en el tema de atletismo, y gracias a ello pude realizar un trabajo para obtener una especialización en nutrición deportiva por la Unida”.

Una situación que marcó su carrera como nutricionista se dio estando en el programa nacional de diabetes cuando conoció a una mujer de unos 38 años que quedó embarazada, pero había sufrido pérdidas en tres ocasiones, ya que tenía una enfermedad desde hacía tiempo aunque nunca fue diagnosticada. “Fue una de las que más me conmovieron trabajando con su caso”.

En cuanto a las dietas de moda o nuevas incursiones en el mundo fitness a través de aplicaciones, menciona que se puede obtener mucha información, pero siempre es mejor tener la ayuda de un experto en nutrición para lograr un objetivo.

Sobre el ayuno intermitente asegura: “El ayuno no está mal si lo hacemos por religión, y si lo va a practicar uno, debe siempre asesorarse con entendidos. No es lo mismo que ayune doña María de 65 años, quien lleva una vida sedentaria, que Pedro, ciclista profesional de 20 años de edad. Recomiendo a las personas que acudan al nutricionista para orientarlas en el proceso”.

Una apasionada por el deporte

La medalla de plata en fitness de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, Bethania Pérez, se desempeña como deportista profesional, pero también se dedica a la nutrición. Ella nos habla de sus inicios: “Soy bailarina desde los 6 años y a los 16 me recibí de profesora superior de danza clásica. Ya a los 17 años, me interesé en estudiar para ser entrenadora personal y conocí el mundo del fitness. Todo estaba conectado, mi estilo de vida se estaba volviendo saludable, entre mis hábitos alimentarios y las actividades que realizaba. Fue entonces que al año siguiente comencé a estudiar nutrición en la Universidad Autónoma de Asunción (UAA) y me encantó, desde un comienzo ya sabía que la nutrición deportiva iba a ser mi especialidad”.

La pandemia hizo que las personas reflexionaran en su estilo de vida, con lo cual dio los primeros pasos como profesional online. Pero luego decidió abrir un consultorio en el Instituto de Nutrición y Ciencias de la Salud en barrio Mburicaó.

Bethania comenta que en el deporte la nutrición debe ser mucho más medida y controlada. “La nutrición en el deporte cobra mucha importancia porque los entrenamientos demandan alta cantidad de energía y de nutrientes.

Por lo que nutriendo al organismo y brindándole los aportes que necesita podemos asegurar un rendimiento deportivo óptimo, la recuperación muscular y la prevención de lesiones”.

Sobre las dietas de moda que las personas ven en las redes sociales Bethania tiene su propia postura. “El asunto con las dietas de moda es que justamente se crearon para hacerlas por corto tiempo en el que te prometen resultados radicales. Uno puede hacer ajustes en su alimentación cuando quiere lucir mejor para un evento en particular, eso no está mal, pero lo realmente importante es crear hábitos alimentarios que te permitan mantenerte saludable”.

El ayuno es otro tema siempre debatible en la alimentación. “El ayuno intermitente no es una dieta, es una estrategia nutricional en la que hay periodos de ayuno y periodos de alimentación divididos por horas. Hay pacientes a quienes les funciona perfecto desde su individualidad, pero no es para todo el mundo y siempre es lo ideal recurrir a un profesional para conocer más sobre el proceso”.

¿Cómo es ser profesional en el deporte y la nutrición? A veces es difícil contar con los tiempos para hacer todo, pero disfruto mucho poder ser deportista, nutricionista y entrenadora a la vez. Actualmente estoy en mi proceso de tesis para recibirme de Máster en Nutrición Deportiva y Entrenamiento en la Universidad de Integración de las Américas, estoy muy agradecida con la facultad de posgrado por apoyar a sus estudiantes deportistas”.