Guantes y manoplitas para recién nacidos son innecesarios

Es muy común que a los recién nacidos se les pongan manoplitas o guantes para que no se rasguñen o no tengan frío en sus manitas. En este artículo el Dr. Robert Núñez, médico intensivista neonatólogo-pediatra, explica el por qué no debemos colocarles este accesorio.