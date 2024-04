Anticipo del Día del Pene: Todo lo que siempre quisiste saber del uso de viagra y no te animaste a preguntar

El Día del Pene se recuerda mañana 26 de abril, una fecha cuyos orígenes se remontan festividades antiguas en Japón. En el marco de esta fecha, el Dr. Gustavo Codas, urólogo, responde interrogantes sobre el uso del viagra, sus pros sus contras, los cuidados y muchas otras preguntas que siempre quisiste saber pero no te animaste a preguntar.

-¿Cómo surgió el uso del viagra?

-El viagra es el nombre comercial de la droga sildenafil. Actualmente existen varias marcas genéricas en el mercado, pero viagra (de marca) propiamente dicho, no disponemos en Paraguay. Surgió como una serendipia. Se iniciaron ensayos clínicos para tratamiento de la angina de pecho y de la hipertensión pulmonar, ya hacia finales de los 80, y fueron viendo el efecto secundario frecuente que eran las erecciones. A partir de esto, iniciaron otros ensayos clínicos específicamente para el tratamiento de la disfunción eréctil, y es así que el año 1998, este lanzamiento revolucionó a la medicina para el tratamiento de los problemas de erección.

-¿Cuál es su principio activo?

-Es el sildenafilo.

-¿Cómo funciona?

-Básicamente y en forma práctica, mejora la circulación de sangre en ciertas zonas, como en el pene, haciendo que la sangre llegue con mayor facilidad. Al llegar la sangre con mayor facilidad, genera erección.

-¿Por qué es azul?

-Existe una teoría que es porque a un cierto grupo de personas, les da un efecto secundario que es una alteración de la percepción del color, y observan las cosas mayormente de color azul. Otra teoría es que el color fue simplemente por una decisión comercial, y con el tiempo se fue conociendo a esta droga simplemente por el color, y asi, genéricamente todos los laboratorios siguieron la misma característica.

-¿Funciona si el hombre no padece de disfunción eréctil (impotencia)?

-A un hombre que no padece específicamente disfunción eréctil, podría hacer que la potencia sexual que dispone, aumente aún más.

- ¿A partir de qué edad se recomienda su consumo?

-No hay una edad específica. Los estudios para tratamientos de la disfunción eréctil son desde los 18 años, pero, existen menores de esa edad, incluso niños, que pueden consumirla para otras patologías.

-¿Cuáles son los riesgos implicados en el uso del viagra?

-Existen algunas pocas contraindicaciones y cuidados, como por ejemplo si consume el paciente medicamentos del grupo de los nitratos, o si padecen insuficiencia cardiaca descompensada, o también si hay padecido recientemente infarto agudo de miocardio (menos de 6 meses).

- ¿Cuánto tiempo después de consumir tiene efecto?

Su efecto suele comenzar aproximadamente a los 60 minutos.

-¿Cuánto tiempo dura el efecto?

-El efecto dura entre seis y ocho horas.

-¿Cuáles es el porcentaje de riesgo de priapismo?

-Menos del 1%. N. de la R.: El priapismo es una erección prolongada que dura más de cuatro otras (es decir no se baja). No necesariamente es causada por estimulación sexual (existen tres tipos: isquémico, no isquémico y recurrente isquémico). El isquémico es el mas frecuente y requiere asistencia médica. El término priapismo proviene del Dios griego de la fertilidad Príapo o Priapus, un joven con un pene muy grande.

-¿Se puede retrasar su efecto, o acelerar?

-Con el estómago cargado de alimentos, se retrasa. Y si se consume con el estómago vacío, el efecto es más rápido.

-¿Qué efectos causa la intoxicación por viagra?

-Una intoxicación por sildenafil podría darse ante un consumo de una dosis superior a la permitida (100 mg en 24 hs). Podría llevar a ataques cardiacos y riesgo de accidente cerebrovascular.

-¿Produce adicción?

-No produce una adicción física. Pero podría generar una adicción psicológica.

-¿Cuáles son los efectos secundarios?

-Mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, rubor facial.

-¿Produce infertilidad?

-No produce infertilidad.

-¿Qué interacciones con otros medicamentos hay que tener en cuenta?

-Principalmente se debe tener en cuenta la interacción con los medicamentos derivados de los nitratos, utilizados para la angina de pecho.

-¿Quiénes no deberían consumir este medicamento?

-No deberían consumir los que están medicados con nitratos, los que padezcan insuficiencia cardiaca descompensada y los que hayan padecido infarto agudo de miocardio hace menos de 6 meses.

-¿Es cierto que mezclar su consumo con alcohol aumenta el riesgo de infarto?

-Es cierto en consumos copiosos de alcohol (o sea, mucho alcohol) junto con el sildenafil aumentan el riesgo de infarto. Podría ser compatible un consumo medido.

-¿En qué otras terapias que no sean la impotencia se utiliza el viagra?

-En la hipertensión pulmonar, incluso en niños y en mujeres.

-¿Existen terapias alternativas para tratar la impotencia?

-Claro, existen muchas. Primeramente, habría que analizar posibles causas, como tener la glicemia elevada, colesterol o triglicéridos elevados, etc… también incluso hay problemas cardiológicos que debutan con una disfunción eréctil. Solucionando estos problemas de base, suele evitarse esta medicación. También existe la psicoterapia, la terapia con ondas de choque, estimulantes naturales, etc.

-¿Cuál es la frecuencia correcta de consumo?

-Todo depende de la frecuencia sexual del paciente. Podría ser consumida incluso todos los días, si esa es la frecuencia sexual de la persona.

-¿Cuál es el precio promedio en el mercado?

-Depende mucho de la concentración y la marca. Un comprimido podría costar aproximadamente entre G. 5.000 y 7.000.

- ¿Pueden consumirlo las mujeres? ¿Qué efectos tiene?

-Para disfunciones sexuales no. Más bien para otras patologías como la hipertensión pulmonar.