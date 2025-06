Estudiante paraguaya en Rusia compara la educación que recibe con la de Paraguay

Ana Alejandra Benítez Gamarra, egresada del Instituto Estatal de Cultura de Krasnodar, comentó qué une al ruso y al guaraní y cómo surgió el nombre de un soldado ruso para una calle en Paraguay. Además, hizo una dura crítica a la educación de nuestro país.

La compatriota fue entrevistada por el periódico digital Yug Times, Zukhra Kub sobre los extranjeros que eligieron Kuban como lugar de residencia o estudio.

Lo que más llamó la atención del entrevistador es el doble nombre y doble apellido de la connacional que nació en Asunción, es hija de una docente y un militar y vive en Rusia desde hace varios años. Allí, sólo se usa un nombre y un apellido.

Ana se graduó este año de una maestría obteniendo la certificación de culturóloga, pero anteriormente, recibió el título de especialista en arte vocal.

Lea más: Aulas con goteras y kits incompletos en escuela de Asunción

Educación paraguaya

“Me dedico al canto académico. Desde pequeña, quise participar en producciones y cantar, combinando la música folclórica paraguaya con la interpretación académica. Pero, por desgracia, en mi país la escuela de canto es deficiente, así que decidí estudiar en Rusia: aquí enseñan bien mi profesión. En Paraguay, el género musical guarania está muy extendido. Es muy lírico y recuerda a un romance ruso. Fue inventado por el compositor paraguayo José Asunción Flores, quien escribió muchas obras de este género. Siempre soñé con cantarlas a mi manera. Intenté reproducir estas canciones en un estilo similar a los romances rusos que aprendí aquí. El resultado fue maravilloso”, comenta.

Dijo que la enseñanza es gratuita con fondos estatales, pero el programa es muy deficiente y que actualmente la educación pública en Paraguay presenta muchos problemas.

“Quienes tienen la oportunidad optan por la educación privada pagada, que es buena, pero muy cara. Esto aplica tanto a escuelas como a universidades. En Paraguay, solo existe una universidad pública: la Universidad Nacional de Asunción. El resto de las instituciones de educación superior son pagadas. Intentamos venir a Rusia, entre otras cosas, porque estamos seguros de que ofrecen una educación de alta calidad”, analizó.

Señala que le costó el idioma, pero se enamoró de Rusia, a la que describe como cómoda y tranquila par estudiar y vivir, con el clima muy parecido al de Paraguay. “Krasnodar es tan caluroso en verano como Paraguay. Y además no hay resfriados particularmente fuertes”, resalta.

Gastronomía paraguaya

Respecto a la gastronomía rusa, manifiesta que en general le gusta mucho, excepto el áspic. “Ni siquiera puedo mirar este plato. Hay mucha carne de res en Paraguay. La carne al vapor debe comerse como carne. Asociamos la gelatina con los dulces. Por eso la gelatina con carne dentro me resulta tan extraña. La probé, pero no me gustó. Tengo que comer gelatina o carne, pero no puedo comer ambas”.

Mencionó al maíz, que ocupa un lugar especial y forma parte de la cultura. Agregó que la carne vacuna paraguaya es de muy alta calidad. “Nada que haya comido aquí se compara con la carne paraguaya. Si visitan mi tierra natal, no dejen de probar el chipa: pequeños bollitos hechos con harina de maíz, mucho queso y almidón de mandioca”.

Explicó qué es el tereré

“Tenemos mate helado. Tradicionalmente, el mate se bebe con una pajita de un recipiente especial: una calabaza. Antes, se hacía con calabaza seca. Ahora, las calabazas también se hacen de cerámica, vidrio o porcelana. Para preparar esta bebida, usan una hierba especial que solo crece en mi tierra. Intenté encontrarla en Rusia, pero no pude”.

Posteriormente, el entrevistador le pidió que realice una comparación entre la vida y costumbres de Paraguay y Rusia.

“Los paraguayos se comunican con mucha alegría y franqueza, pero esto no siempre implica amistad. Siempre decimos: Sí, sí, lo haremos, pero puede que no sea algo muy serio. Existe la idea de que los rusos son gente fría y cerrada. De hecho, no es cierto. Solo necesitan conocerte mejor, y entonces ese amigo siempre te apoyará y ayudará. En Rusia, todo va según lo previsto, muy organizado. Me gustó eso. Yo misma vivo así ahora: todo debe estar planeado, debe suceder a tiempo. En Paraguay somos un poco diferentes: en mi país, no tienen mucha noción del tiempo”.

Calle Juan Belaieff en Paraguay

Explica que entre 1932 y 1935 se desató una guerra entre Paraguay y Bolivia por la posesión de parte de la región del Gran Chaco y que oficiales rusos participaron. “Gracias a ellos, ganamos esta guerra, por lo que los honramos como héroes nacionales. En Paraguay, varias calles llevan el nombre de soldados rusos. Por ejemplo, la de Juan Belaieff, (en el barrio Madame Lynch de Asunción)”.