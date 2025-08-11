Estilo de vida

Cuando uno asume todo: el síndrome del hijo responsable y su impacto invisible en las familias

El hijo responsable suele cargar con tareas y preocupaciones familiares excesivas, afectando su bienestar emocional. La psicología estudia este fenómeno, que afecta a casi un 30% de jóvenes adultos, según investigaciones recientes.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 06:00
Qué es el síndrome del hijo responsable.
Qué es el síndrome del hijo responsable.

Orígenes del “hijo responsable”: patrones familiares y expectativas

En muchas familias, uno de los hermanos asume desde pequeño el rol de responsable, transformándose en quien soluciona problemas y cuida de los demás. Esta dinámica suele reforzarse por expectativas parentales explícitas o implícitas, así como por la ausencia de una adecuada distribución de tareas y afectos.

Estudios de la Universidad de Valencia reflejan que al menos un 28% de jóvenes adultos en familias numerosas perciben una carga desproporcionada de responsabilidades con respecto a sus hermanos.

Síntomas y consecuencias: más allá del cansancio

Las consecuencias de este fenómeno no siempre son visibles. Quienes atraviesan el llamado “síndrome del hijo responsable” pueden experimentar agotamiento, ansiedad y dificultades para establecer límites, tanto en el ámbito familiar como fuera de él.

Qué es el síndrome del hijo responsable.
Qué es el síndrome del hijo responsable.

Un informe publicado en el Journal of Child and Family Studies indica que el 32% de los adultos jóvenes que asumieron roles parentales en la infancia reporta síntomas de ansiedad o depresión en la adultez.

Además, la tendencia a priorizar las necesidades ajenas puede derivar en dificultades para desarrollar autonomía y relaciones equilibradas.

Factores culturales y sociales: ¿por qué se acentúa este rol?

En muchos contextos latinoamericanos, la organización familiar suele depositar más confianza y exigencias en uno de los hijos, muchas veces sin una sistematización consciente.

Qué es el síndrome del hijo responsable.
Qué es el síndrome del hijo responsable.

Factores como la edad, el género o el rendimiento académico influyen en la designación de este rol.

Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires destacan que las hijas mayores cumplen este papel en el 46% de los casos estudiados, sobre todo en familias con padres ausentes o con dinámicas tradicionales.

Herramientas y estrategias: cómo repartir la carga familiar

Los especialistas en salud mental sugieren identificar la sobrecarga precozmente y promover una distribución más justa de las responsabilidades.

Terapeutas familiares recomiendan conversar abiertamente sobre las tareas y emociones involucradas, validando la necesidad de establecer límites y reconocer los aportes de cada integrante.

Si bien no existen soluciones universales, la intervención temprana reduce el riesgo de consecuencias emocionales a largo plazo, según datos de la Asociación de Psicología Familiar de Argentina.

