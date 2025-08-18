El “efecto camaleón”: por qué imitamos gestos y actitudes sin darnos cuenta

El fenómeno de la imitación automática

¿Qué hace que repitas un gesto mientras charlás con alguien sin notarlo? La respuesta se encuentra en el “efecto camaleón”, un concepto de la psicología social.

Este fenómeno describe la tendencia automática y no intencionada a imitar posturas, gestos y expresiones faciales de quienes te rodean. Varios estudios muestran que este comportamiento surge desde la infancia y cumple funciones importantes tanto sociales como cognitivas.

Lea más: Inteligencia emocional: qué es, cómo se entrena y por qué su impacto supera al IQ

Una investigación publicada en Psychological Science evidenció que, en interacciones cara a cara, más del 40% de las personas ajustan inconscientemente su lenguaje corporal para reflejar el del interlocutor.

Esta adaptación mutua se da incluso en conversaciones breves y entre desconocidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La base psicológica y evolutiva

El “efecto camaleón” no es solamente una curiosidad social; tiene raíces evolutivas conectadas a la supervivencia en grupo.

Según la psicóloga Tanya Chartrand, de la Universidad de Duke, imitar proporciona cohesión y facilita la comunicación.

“Al reflejar inconscientemente la conducta ajena, logramos caer bien y crear vínculos más rápidos”, sostiene Chartrand, quien acuñó el término en 1999 junto a John Bargh.

Lea más: El cuerpo también llora: cómo el estrés y la tristeza impactan tu salud física

Otras teorías plantean que la imitación fue crucial en la evolución humana para aprender habilidades observando a otros. De hecho, según un meta-análisis realizado en la Universidad de Oxford, hasta un 60% del aprendizaje infantil temprano se produce a través de la observación y la imitación.

El impacto en la vida cotidiana y las relaciones

El “efecto camaleón” influye en las relaciones sin que lo notes. Se comprobó que, cuando imitás a alguien, esa persona suele evaluarte como más amable y empática.

Incluso, una serie de experimentos longitudinales publicados por la American Psychological Association demostró que grupos de personas que se imitan mutuamente tienden a cooperar mejor y resolver conflictos con mayor facilidad.

Lea más: Cómo saber si la crisis de la mediana edad ya llegó a tu vida

En el ámbito laboral, los equipos que comparten gestos y posturas enfrentan menos discusiones y logran mayor productividad, según una encuesta de Gallup aplicada en distintas organizaciones.

La cara menos visible: riesgos y límites

A pesar de los beneficios, imitar no siempre es positivo. Algunos estudios alertan sobre el “sesgo camaleónico”, cuando la tendencia a imitar lleva a reproducir comportamientos negativos o discriminatorios presentes en el entorno social.

Además, en contextos de alta presión social, la imitación automática puede limitar la expresión genuina y fomentar el conformismo, según advierten especialistas en psicología de grupo.

Por eso, aunque la imitación te ayude a conectar y aprender, también es relevante reconocer cuándo este mecanismo puede jugarte en contra en situaciones sociales complejas.