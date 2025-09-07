El Open Basque Country, en el que jugarán israelíes, condena el "genocidio" en Gaza

"Queremos alzar la voz para rechazar los crímenes cometidos contra la población civil palestina en la Franja", denuncian los promotores de un evento en el que tomarán parte cerca de 250 jugadores procedentes de 33 países, entre ellos Israel.

Recuerdan que al tener categoría "open" se trata de "una competición abierta a todos los jugadores sin importar su edad, género, nivel de experiencia y, obviamente, nacionalidad".

"Los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia, pero como muestra de rechazo a esa conculcación sistemática de los derechos humanos por parte de Israel invitamos a los ajedrecistas de ese país en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE", explican.

Todos los jugadores israelíes "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez "fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

"En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", explican.

"La posible cancelación que pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao. Es por ello que los jugadores de Israel, cumpliendo esas normas FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera", aclara la organización.

La entidad vizcaína añade matiza que "los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo".

"Por ello se ha decidido que no habrá banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearán las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como humilde expresión de solidaridad del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao", concluyen.