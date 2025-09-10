El Open de Sestao registra la baja de tres de los siete ajedrecistas israelíes inscritos

La competición reunirá a cerca de 240 jugadores procedentes de 33 países de cuatro continentes, entre ellos Israel. El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo, había invitado a los ajedrecistas de ese país "en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE".

En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores israelíes "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez "fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

"En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", explicaron.

"La posible cancelación que pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao. Es por ello que los jugadores de Israel, cumpliendo esas normas FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera", aclaró la organización.

La entidad vizcaína añade matizó que "los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo". "Por ello se ha decidido que no habrá banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearán las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como humilde expresión de solidaridad del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao", señalaban.

A nivel deportivo, este Open Basque Country, que repartirá más de 20.000 euros en premios, 2.800 para el ganador absoluto, se disputará mediante sistema suizo a nueve rondas.

La inscripción está encabezada por ocho ‘grandes maestros’ de otros tantos países, todos ellos con ELO superior a 2.500. El español Eduardo Iturrizaga parte como primer tablero en esta selecta nómina de favoritos que completan el cubano Carlos Daniel Albornoz, el noruego Simen Agdestein - exentrenador del número 1 del mundo Magnus Carlsen e internacional con la selección de fútbol de Noruega-, el francés Pierre Laurent-Paoli, el argentino Fernando Peralta, el estadounidense Kirk Ghazarian, el ucraniano Yuri Solodovnichenko y el islandés, campeón nacional, Vignir Stefansson.