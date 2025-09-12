Los siete jugadores israelíes inscritos se dan de baja del Open de Sestao

El pasado martes ya se conoció la intención de tres de ellos de no participar en el evento y ha sido a primera hora de la mañana del viernes cuando los organizadores del Club Ajedrez Sestao han podido confirmar que ninguno de ellos estará en el frontón de Las Llanas, sede del torneo.

La competición reunirá a cerca de 240 jugadores procedentes de 32 países de cuatro continentes. El Club Ajedrez Sestao, organizador del torneo, había invitado a los ajedrecistas de Israel inscritos "en primer lugar a no participar en el torneo y en caso de hacerlo, jugar bajo bandera FIDE".

En un comunicado de la entidad vasca emitido el pasado domingo, en el que condenaba "el genocidio de Israel en Gaza", se informaba además de que todos los jugadores "rechazaron ambas propuestas" y la respuesta de la Federación Internacional de Ajedrez "fue contundente, obligando al torneo a respetar las normas que rigen la FIDE".

"En caso contrario, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados", explicaron.

"La posible cancelación que pondría incluso en serio peligro la continuidad del Club Ajedrez Sestao. Es por ello que los jugadores de Israel, cumpliendo esas normas FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera", aclaraba entonces la organización.