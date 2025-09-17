Estilo de vida

El francés Laurent-Paoli defenderá el liderato en la última ronda del Open de Sestao

Bilbao, 17 sep (EFE).- El gran maestro francés Pierre Laurent-Paoli ha recuperado el liderato del 40 Open Basque Country de Sestao en la octava y penúltima ronda del torneo y el jueves defenderá la primera posición en la partida que pondrá fin a esta competición que reúne a 227 jugadores de 32 países.

Por EFE
17 de septiembre de 2025 - 16:55
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2344

Laurent-Paoli volvió a lo más alto de la clasificación al ganar al tablero número 1, el noruego Elham Amar, y se convirtió así el único jugador con 7 puntos y máximo favorito a hacerse con el cheque de 2.800 euros destinado al ganador.

El francés se enfrentará en la ronda final al español Eduardo Iturrizaga que forma parte del cuarteto que con 6,5 puntos persigue al líder. El triple campeón de España logró su quinta victoria en ocho partidas ante el jovencísimo talento alemán de 13 años Christian Gloeckler.

Con 6,5 puntos están también clasificados en este Open de Sestao el mexicano Sion Galaviz, el francés Remy Degraeve y el cubano José Avelino Álvarez. Galaviz y Álvarez se enfrentarán entre sí en la mesa 2 de la última jornada y Degraeve jugará en la 3 contra el noruego Amar.

Enlace copiado