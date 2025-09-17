El francés Laurent-Paoli defenderá el liderato en la última ronda del Open de Sestao

Bilbao, 17 sep (EFE).- El gran maestro francés Pierre Laurent-Paoli ha recuperado el liderato del 40 Open Basque Country de Sestao en la octava y penúltima ronda del torneo y el jueves defenderá la primera posición en la partida que pondrá fin a esta competición que reúne a 227 jugadores de 32 países.