El argentino Faustino Oro, con 11 años, logra en Madrid su primera norma de gran maestro

Oro suma seis puntos sobre siete posibles y, con tan solo once años, once meses y diez días, se convierte en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar una norma para el título máximo del ajedrez, solo por detrás del actual campeón del mundo, el indio Gukesh Dommaraju.

El joven ajedrecista, apodado 'el Messi del ajedrez', entabló este martes con piezas negras frente al experimentado gran maestro cubano Omar Almeida, en una partida correspondiente a la séptima ronda del certamen.

Con este resultado, Oro mantiene su condición de invicto, con un saldo de cinco victorias y dos empates. A falta de dos rondas, se enfrentará en los próximos días al venezolano Pedro Martínez y al gran maestro peruano Julio Granda, una leyenda viva del ajedrez latinoamericano.

El torneo se desarrolla en un singular escenario, una bodega reformada ubicada en Madrid y la competición reúne a diez jugadores, entre ellos jóvenes promesas y figuras consagradas del ajedrez mundial.

Además de Oro, destacan en el torneo otros talentos juveniles como el maestro internacional israelí Ilan Schnaider, de catorce años, y la maestra internacional china Lu Miaoyi, de quince.

El torneo busca impulsar la proyección de jóvenes figuras enfrentándolas a jugadores de alto nivel y con títulos internacionales, en un formato que facilita la obtención de normas.

Faustino Oro llegó a Madrid tras sumar doce puntos de Elo en un torneo disputado a finales de agosto en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, lo que le permitió superar la barrera de los 2.500 puntos en el ránking en vivo.

Con un Elo de 2502,5, Oro se convierte oficialmente en el jugador de once años con mayor puntuación en la historia del ajedrez.

El reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez establece tres requisitos para obtener el título de Gran Maestro: alcanzar un 'rating' de al menos 2500 puntos, lograr tres normas de gran maestro en torneos con características específicas, así como enfrentarse a una media de rivales con título, provenientes de diferentes federaciones, y oro ha cumplido ya uno de esos requisitos.

Incluso si pierde las dos partidas restantes, su rendimiento le garantiza ya la obtención de esta primera norma, dado que los puntos alcanzados frente a sus rivales supera el umbral exigido.

Además de mantener o mejorar su porcentaje, podría consolidarse como el primer jugador de once años en alcanzar oficialmente los 2.500 puntos.

Faustino Oro nació el 14 de octubre de 2012 y le restan todavía cinco meses para batir el récord de precocidad impuesto por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título de gran maestro a los doce años, cuatro meses y veinticinco días.

Con dos normas pendientes y tiempo a favor, el joven argentino mantiene vivas sus posibilidades de convertirse en el gran maestro más joven de la historia.