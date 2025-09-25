El Tokyo Game Show más grande e internacional pone el foco en los juegos 'indies'

Por primera vez, más de mil participantes -1.136, para ser exactos- se exhiben en la mayor cita asiática de los videojuegos, muchos de ellos desarrolladores que buscan nuevos contactos en la industria y oportunidades de financiación.

El evento representa una puerta para introducirse en el mercado asiático, donde existen grandes oportunidades de negocio, pero muchas barreras de entrada por el lenguaje y la cultura, explica a EFE Francisco Bravo, director ejecutivo del estudio chileno Brewmasters Games.

"Todo esto lo que nos ha permitido es acercarnos a 'publishers' (distribuidores) por un lado, empresas que vienen a reuniones, pero también a proveedores de servicios interesados en conectar con la industria de desarrollo chilena y ver cómo encontramos sinergias", detalla Bravo.

Pero entre las paredes atestadas de pantallas, 'cosplayers' y estaciones de juego del centro de convenciones Makuhari Messe, situado en la localidad de Chiba al este de Tokio, tampoco faltan las empresas de periféricos, como ratones y teclados, o incluso las universidades y escuelas técnicas especializadas en videojuegos, que buscan posibles alumnos entre los asistentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De los más de mil expositores que se dan cita hasta el domingo en el TGS, más de la mitad (615) son extranjeros, según la organizadora Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático (CESA, por su siglas en inglés), en una muestra del giro internacional que está dando la industria japonesa del videojuego.

El director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, compañía responsable de PlayStation, Hideaki Nishino, destacó con motivo de la apertura de la feria que casi el 80 % de las ventas de videojuegos japoneses en la tienda en línea de la consola se producen en el extranjero.

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo registró cifras similares durante su último trimestre fiscal.

Entre los juegos que se pueden probar por todo el espacio de exhibiciones este jueves, una de las dos jornadas exclusivas para medios acreditados, destacan los de grandes compañías niponas como Capcom, Square Enix o Konami.

No obstante, una gran parte de las demos disponibles proceden de pequeños desarrolladores independientes de países como Rusia, Portugal, Indonesia, Malasia o Corea del Sur.

Este año, los organizadores han decidido poner el foco en juegos independientes, los 'indies', con la iniciativa Selected Indie 80. Se trata de un espacio que destaca 80 videojuegos desarrollados por equipos pequeños, y promocionado por algunos de los gigantes de la industria como Sony o Nintendo.

Además, la distribuidora Annapurna Interactive, que se ha hecho un nombre publicando juegos con estilos visuales y mecánicas únicos, ocupa un lugar prominente entre los exhibidores, con tres nuevos títulos anunciados poco antes del comienzo de la feria: 'D-topia', 'People of Note' y 'Demi and the Fractured Dream'.

Con todo, la mayoría de asistentes tenían la mirada puesta en los grandes títulos de la temporada.

"Creo que 'Silent Hill f' es genial, así que voy a jugarlo. El nuevo 'Resident Evil' se puede jugar hoy, así que voy a jugar también a ese, y luego el nuevo juego de peleas de Marvel, 'Marvel Tokon: Fighting Souls', tengo que jugarlo en 5 minutos", explica a EFE Alexis, un ingeniero de sonido que vive en Tokio y acudió con un pase de industria.

Otros de los títulos con colas interminables eran el nuevo 'Nioh 3' y 'Onimusha: Way of the Sword'.

Pero también hay quien acude a TGS por el ambiente, sin un interés especial en jugar a nada.

Amaury, un joven japonés que presenta un pódcast junto con dos amigos, asegura que más que jugar a un juego concreto lo que más ilusión le hace de esta edición es conocer gente nueva.

"La primera vez que vine fue en 2009 y no ha cambiado mucho, siempre hay una atmósfera animada, todo el mundo se lo pasa bien descubriendo juegos nuevos", señala a EFE.

El Tokyo Game Show, cuya edición inicial se remonta a 1996, es una de las mayores ferias de la industria de los videojuegos y ha adquirido un papel todavía más central tras la desaparición del E3.