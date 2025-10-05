Estilo de vida

París Fashion Week: Estilismos & celebrities

Después de Nueva York, Londres y Milán, más de 110 firmas de moda muestran al mundo sus colecciones primavera-verano 2026 en París Fashion Week. Estilismos y decenas de celebrities brillaron en el inicio de los desfiles que se cumplen en momentos en los que las casas de diseño buscan impulsar el sector del lujo frente a los cambiantes desafíos.

05 de octubre de 2025 - 01:00
Semana de la Moda de París verano 2026.
Semana de la Moda de París verano 2026.MOHAMMED BADRA

Esta edición de la Semana de la Moda de París fue decisiva tras los cambios sin precedentes al frente de las marcas, con una decena de nuevos creadores, en un intento de impulsar el sector del lujo que enfrenta dificultades económicas y comerciales, informa AFP.

En este evento de tendencias globales en las casas Chanel, Dior, Balenciaga o Loewe debutan sus nuevos diseñadores.

Heidi Klum, modelo y conductora de TV.
Heidi Klum, modelo y conductora de TV.

Un desfile de L’Oréal París convocó a celebridades de todos los continentes, entre ellas las actrices Eva Longoria, Jane Fonda, Viola Davis, la francesa Philippine Leroy-Beaulieu conocido por su participación en la serie “Emily en París”; la alemana estadounidense Heidi Klum y la argentina Luisana Lopilato, entre otros. También acudieron otras famosas como Zendaya, Emma Stone y Jennifer Connelly en el desfile de Louis Vuitton.

Louis Vuitton presentó en el Louvre una colección femenina cómoda y elegante, como un viaje a la intimidad, en tanto lamarca francesa Courrèges revive la famosa minifalda. Por su parte, las propuestas de Stella McCartney desvelaban una mujer empoderada y en la que las siluetas con volumen han estado presentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Diseños de la británica Stella McCartney en París Fashion Week.
Diseños de la británica Stella McCartney en París Fashion Week.

A la espera de Chanel

El momento más esperado será el primer desfile de Matthieu Blazy para Chanel, mañana lunes 6.

El francobelga toma el relevo de Virginie Viard, mano derecha de Karl Lagerfeld y que asumió la dirección artística de la firma francesa tras el fallecimiento en 2019 de su emblemático diseñador.

Creaciones de Junya Watanabe.
Creaciones de Junya Watanabe.

Sobre la pasarela esta semana, se espera el derroche de feminidad en forma de vestidos de la australiana Zimmermann y el libanés Elie Saab, por separado. También habrá lugar para la moda urbana de aires deportivos de la mano de la “maison” de Lacoste, la tecnicidad y guiño plisado desde el Asia con el nipón Miyake, reporta EFE.

La actriz Zendaya posa junto a la Pirámide del Louvre, antes del desfile de Louis Vuitton.
La actriz Zendaya posa junto a la Pirámide del Louvre, antes del desfile de Louis Vuitton.

El cierre de esta edición de París Fashion Week dedicado a la mujer está a cargo de Pierre Cardin, el martes 7 de octubre.

Enlace copiado