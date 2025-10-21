Eurocámara avala que los jóvenes de 17 años puedan sacarse el carnet de conducir en la UE

El voto de este martes en el pleno de la institución confirma el acuerdo al que los negociadores del Consejo y el Parlamento llegaron en marzo. Una vez concluyan los trámites, los países de la UE tendrán tres años para incorporar estas nuevas reglas a su derecho nacional y un año más para prepararse para aplicarlas.

Además de la reducción de la edad mínima para obtener el carnet de categoría B, se permite también que las personas de 18 años puedan conseguir el permiso para conducir camiones (categoría C) y que las de 21 años puedan conducir autobuses (categoría D), siempre que posean un certificado de competencia profesional.

Esta medida busca hacer atraer trabajadores hacia el sector del transporte rodado, que encuentra dificultades para conseguir conductores.

La nueva norma obligará también a que la retirada del carné de conducir en un Estado miembro por una infracción grave, como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, se aplique en el conjunto de la Unión Europea.

Actualmente, si un conductor es sancionado con la pérdida del permiso de conducir en un Estado miembro distinto al que le expidió el carné, generalmente el castigo no tiene carácter universal y se aplica sólo en el país donde fue inhabilitado.

Bajo lo acordado, los Estados miembros deberán informarse mutuamente, sin demoras excesivas, sobre las decisiones de retirada del permiso de conducir relacionadas con las infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, estar implicado en un accidente mortal o excesos de velocidad significativos.

Por otro lado, el examen de conducir incluirá a partir de ahora contenido sobre los riesgos de los ángulos muertos, los sistemas de asistencia al conductor, la apertura segura de las puertas y los riesgos de distracción por usar el teléfono, explicó la Eurocámara en un comunicado.

También se pondrá un mayor énfasis en la concienciación sobre los riesgos asociados a peatones, niños, ciclistas y "otros usuarios vulnerables de la vía pública".

Además, los conductores noveles tendrán un periodo de prueba de al menos dos años, durante los que tendrán sanciones más duras por conducir habiendo bebido alcohol o por no usar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.

Por otro lado, las reglas prevén que los países avancen gradualmente hacia una versión electrónica del permiso de conducir, accesible desde un teléfono móvil, si bien se garantizará también el derecho de los conductores a solicitar un carné físico.

El acuerdo contempla que se revise la normativa en un plazo de cinco años.