Zaragoza se incorpora a la Red de Ciudades Creativas de la Unesco por su gastronomía

En un comunicado publicado este viernes, la Unesco explica que su directora general, Audrey Azoulay, ha designado esas 58 ciudades, entre las que también hay cinco en Latinoamérica: Cuenca en Ecuador, Manizales en Colombia y San Javier de Loncomilla en Chile también por su gastronomía; San Luis Potosí en México por la literatura y Sao Paulo en Brasil por el cine.

Azoulay explica que "las ciudades creativas de la Unesco demuestran que la cultura y las industrias creativas pueden ser motores concretos del desarrollo".

Añade que la inclusión de estas 58 viene a consolidar "una red donde la creatividad acompaña las iniciativas locales, atrae inversiones y fomenta el vínculo social".

La Red de Ciudades Creativas fue creada por la UNESCO en 2004 para apoyar a las ciudades que apuestan por la cultura y la creatividad como motores de desarrollo.

Se trata de apoyar iniciativas que cobran vida a nivel local, dan apoyo a profesionales creativos e involucran a los habitantes en una dinámica que puede crear empleo, dar un empuje a la economía y mejorar la cohesión social.

La red fomenta la cooperación, el intercambio de experiencias y la puesta en común de soluciones. Las ciudades que forman parte van a ser invitadas a participar en la conferencia anual de 2023 que se celebrará en Essaouira, en Marruecos.