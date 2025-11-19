El Gobierno germano impulsa un acuerdo político para la candidatura olímpica de Alemania

La decisión, adoptada en la reunión del Consejo de Ministros, pretende subrayar el "pleno apoyo" del Ejecutivo de Friedrich Merz a la candidatura germana y al proceso de selección del Comité Olímpico Alemán (DOSB), informó el Gobierno en un comunicado.

El acuerdo político, que pretende ser una demostración de unidad en torno a este proyecto olímpico, se firmará entre el DOSB, las regiones candidatas Berlín (noreste), Hamburgo (norte), Múnich/Baviera (sur) y Rin-Ruhr (que abarca las ciudades de Colonia, Bonn, Düsseldorf y Dortmund, entre otras, en el oeste), así como la Cancillería.

Está previsto que el documento sea firmado el 4 de diciembre por el propio Merz, presidente del DOSB, y por los primeros ministros de Baviera y Renania del Norte-Westfalia, y por los alcaldes de Berlín, Hamburgo y de Múnich.

A finales de octubre, los habitantes de Múnich votaron a favor de que la capital bávara presentara su candidatura, mientras que en Berlín, en verano pasado, una encuesta reveló que el 56 % de los residentes valoraba negativamente una postulación de la capital.

"La candidatura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se entiende y reconoce como un proyecto colectivo nacional: las futuras campeonas y los futuros campeones olímpicos de mañana están hoy en la guardería y en la escuela. Ofrecerles un acontecimiento deportivo de esta magnitud en un país abierto al mundo y moderno, y brindar a la comunidad olímpica una celebración común, es el motor que impulsa al Gobierno", indicó el Ejecutivo de Merz.

El ejecutivo recalcó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos representan el entendimiento entre los pueblos y la cohesión, y que una candidatura para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos "solo puede tener éxito si se vive y se entiende como una tarea común a nivel nacional, junto con el deporte, las regiones candidatas y en diálogo con la población de un país entusiasta del deporte".